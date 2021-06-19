Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин будет курировать ликвидацию последствий ЧС в Ялте

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в телефонном режиме доложил о сложившейся в Керчи и Ялте ситуации Президенту России Владимиру Путину, а также детально обсудил все актуальные вопросы с Вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Принято решение о создании комиссии по ликвидации последствий ЧС во главе с Маратом Шакирзяновичем по аналогии с той, которая была создана в Иркутской области после паводков в конце 2020 года. Данное решение поможет максимально быстро доводить необходимые средства до Республики Крым, а также позволит гораздо быстрее разрешать сложные вопросы, требующие, в том числе прямой связи с федеральным Правительством, — пояснил Глава Республики. — По финансированию федеральный центр оказывает содействие, в региональном резервном фонде у нас средства на выплаты есть. Сейчас задача одна – скорость обеспечения и простота выплат. Единый подход, единые методические рекомендации будут разработаны, как действовать в части оценки ущерба. Что касается семей, у которых внештатные ситуации, — индивидуальный подход ко всем будет обеспечен.

По информации Сергея Аксёнова, в Совете министров Республики Крым за социальные выплаты в рамках ЧС отвечает вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Также для нас первостепенная задача – определить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сошла, подрядчики могли приступить к выполнению ремонтно-восстановительных работ. Необходимо восстановить абсолютно всю инфраструктуру в пострадавших районах. Это предстоит сделать в максимально сжатые сроки, — подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будут осуществляться единым подрядчиком. Глава Республики добавил, что все средства в полном объеме будут доведены федеральным Правительством по поручению Президента.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в ближайшее время направит методические рекомендации для Керчи, Ялты, Ленинского, Кировского и других районов, нуждающихся в мерах поддержки. Ирина Валерьевна и коллеги из муниципалитетов, ответственные за выплаты, должны в кратчайшие сроки и без лишней бюрократии провести процедуру выплат, как только будет составлен список пострадавших, — сказал Глава РК.

Он уточнил, что за каждым пострадавшим от стихии участком закреплен старший офицер МЧС. Также Глава Крыма отметил, что все решения необходимо принимать максимально оперативно, а в случае задержек – консультироваться по особо сложным вопросам.

Сергей Аксёнов выразил благодарность всем сотрудникам правоохранительных органов и силовых ведомств, волонтерам и депутатам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.