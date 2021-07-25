Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен ходом реконструкции набережной в Евпатории

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен проблемами с подрядчиком, возникшими при реконструкции набережной Терешковой в Евпатории. Об этом он сообщил в субботу в прямом эфире в Instagram .

Недавно разговаривал с Аксеновым, Главой Крыма, он говорил, что были проблемы с подрядчиком… Но я сам недоволен, такая красивая эта набережная, так мне понравилась, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году также возникали трудности с реконструкцией набережной в Евпатории. По его словам, завершить работы планируется к следующему сезону.

Вроде 5 августа выйдут из экспертизы, ну и, наверное, уже к следующему сезону закончат, — сказал Хуснуллин.

По материалам ТАСС.