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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен ходом реконструкции набережной в Евпатории

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен ходом реконструкции набережной в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:18 25.07.2021

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен проблемами с подрядчиком, возникшими при реконструкции набережной Терешковой в Евпатории. Об этом он сообщил в субботу в прямом эфире в Instagram.

Недавно разговаривал с Аксеновым, Главой Крыма, он говорил, что были проблемы с подрядчиком… Но я сам недоволен, такая красивая эта набережная, так мне понравилась, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году также возникали трудности с реконструкцией набережной в Евпатории. По его словам, завершить работы планируется к следующему сезону.

Вроде 5 августа выйдут из экспертизы, ну и, наверное, уже к следующему сезону закончат, — сказал Хуснуллин.

По материалам ТАСС.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен ходом реконструкции набережной в Евпатории

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