Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – о ключевых вопросах водоснабжения Крыма

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел совещание по проблеме водоснабжения Крыма. В рамках совещания обсудили целый ряд социально значимых вопросов. В частности, обсудили ход реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2024 г.» и комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым. Кроме того, важными пунктами повестки дня стали вопросы жилищного и дорожного строительства.

По итогу совещания Марат Хуснуллин сообщил представителям СМИ, что в ходе рабочего визита в Крым были рассмотрены все запланированные мероприятия в рамках реализации программы водообеспечения и составлены графики производства работ. Вице-премьер также проинформировал, что будут изучены дополнительные месторождения воды, которые до сих пор не были разведаны, чтобы понимать, какой там запас воды, подчеркнув при этом, что все эти работы буду сопровождать экологи и научное сообщество.

По информации Марата Хуснуллина, вопрос водообеспечения в Крыму нужно решать комплексно, с учетом потребностей всего региона, а не только Симферополя.

Будем работать по утвержденному графику, — резюмировал Вице-премьер.

Опреснение морской воды для снабжения населения Крыма и Севастополя, по го мнению, будет запасным вариантом.

Мы на следующей неделе проведем еще одно совещание со всеми потенциальными участниками этого процесса, еще раз взвесим, посчитаем, во что это обойдется: кроме самой установки нужно посмотреть выпуск в море достаточно глубокий этого рассола, как подача в сеть произойдет, как подача электроэнергии – они достаточно энергоемкие. Мы этот вариант ни на один день не останавливаем, прорабатываем, просчитываем, делаем технико-экономическое обоснование – это как запасной вариант, чтобы в случае недостатка воды мы могли его запустить сразу в работу, – сказал Марат Хуснуллин.

Основным источником питьевой воды для подачи населения власти рассматривают запасы подземных вод, добыть которые гораздо дешевле, чем строить и эксплуатировать опреснительные установки.

Росгеология пока на основании данных разведки, ещё которые были произведены при Советском Союзе, говорят, что запасы достаточно большие. Называются разные цифры – 1,3 млн – 1,7 млн. Но окончательно – где, в каком месте, сколько мы сможем забрать – будет понятно при первом приближении в конце декабря, когда мы на существующих сегодня скважинах добуримся и поймём, какой дебет воды и можем ли мы его в том объеме подать дополнительно в сеть, – уточнил Вице-премьер.

По его словам, одновременно будут изучаться дополнительные месторождения.

Мы сегодня обсудили дополнительные месторождения, которые обозначены на картах, но пока не доработаны и не разведаны. Их тоже надо начинать активно разведывать, чтобы понимать, какой там запас воды, – добавил Хуснуллин.

К изучению месторождений будут привлекаться учёные, чтобы в будущем забор воды не привёл к проблемам с экологией.

Опасения, конечно, есть. Поэтому мы обязательно будем привлекать науку. Обязательно будем привлекать экологов. Ведь как идёт работа: сначала бурится скважина, изучается состав скважины, изучается её дебет. Потом она несколько месяцев работает в таком опытном режиме, чтобы мы понимали, что произойдёт. Сегодня мы очень подробно этот вопрос обсудили. Давайте мы сначала пробуримся и начнём эксплуатировать, поймём, какой запас и какое количество качество воды, — сказал Марат Хуснуллин.

В свою очередь, Глава Крыма отметил, что на данный момент активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский.

Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки. Прогнозируемое окончание работ – 18 апреля 2021 года, — заявил Глава РК.

При обсуждении вопроса повышения тарифной политики в случае строительства опреснительных установок Сергей Аксёнов заверил, что колоссального роста тарифов не будет.

По предварительным расчетам, стоимость куба опресненной воды может обойтись от 40 до 68 рублей. С учетом того, что стоимость воды в Крыму составляет 31,55 рублей за куб, а в среднем по Южному федеральному округу это 36 рублей, итоговая цена вряд ли превысит даже эту среднюю для региона планку, — пояснил Глава Крыма.

Также, по поручению Президента, состоялась встреча Марата Хуснуллина и Сергея Аксёнова с жителями Республики Крым, на которой крымчане имели возможность задать все волнующие вопросы. В частности, жителей интересовали вопросы, связанные с водообеспечением полуострова, возможные экологические последствия использования артезианской воды, перспективы строительства опреснительных сооружений, основные мероприятия по устранению проблем с водоснабжением, сроки реализации мероприятий, планы по очистке русел рек и водохранилищ.

Отвечая на вопросы, Глава Крыма подчеркнул, что в результате принятых мер до 70 тысяч кубометров воды подается в систему водоснабжения города Симферополя.

При этом отмечу, что к разработке подземных источников надо относиться аккуратно, чтобы не нанести ущерб экологии. Именно поэтому единственным надежным источником водоснабжения является опреснение, — обратил внимание Глава Республики.

Также на встрече поднимали вопрос дефицита воды в Загорском водохранилище в контексте вероятности перехода Ялты на график подачи воды, однако Глава Крыма заверил, что ситуация стабильная и необходимости введения графиков нет.

Отдельно рассматривался вопрос задействования источника, который находится непосредственно в Симферополе, – реки Салгир. Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности реки.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.