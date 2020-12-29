Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что проблема водоснабжения Крыма решится… бурением

Ситуация с водоснабжения Крыма сложнее, чем в соседнем Севастополе. Об этом рассказал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Если по Севастополю проблема практически закрыта – мы сейчас доработаем и еще сделаем определенный гарантированный запас, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой – то по Крыму ситуация несколько сложнее. Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы. У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что решение водной проблемы – в разведке новых подземных месторождений и бурении скважин.

Максимально делаем ставку на бурение, рассматриваем вариант опреснения как крайний, потому что это достаточно дорогостоящий вариант. Но не будет других, будем и это использовать. Надеемся, что все меры, которые мы прописали, выполним. Убежден, что в Крыму с водой вопрос решим, — заявил Марат Хуснуллин.

Таким образом, вопрос строительства опреснительных станций в Крыму снова «завис».