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Вице-премьер РФ заявил, что опреснение морской воды Крыму… пока не требуется
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Вице-премьер РФ заявил, что опреснение морской воды Крыму… пока не требуется

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 30.10.2020

В Крыму сохраняется запас воды, который поддержат за счет бурения дополнительных скважин, установка станций опреснения морской воды пока не требуется, заявил в пятницу Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

У нас составлен план работы, есть очень большая надежда на строительство и бурение дополнительных скважин. Пока коллеги из Росгеологии и Минприроды подтверждают, что запасы воды есть. Поэтому мы сейчас существующие водозаборы проверяем, насколько можно дополнительно взять объем и занимаемся разведкой новых. Мы очень долго обсуждали вопрос опреснения, но пока коллеги из Росгеологии абсолютно уверенно заявляют, что запасы воды местной более миллиона кубометров – это очень много, — цитирует Хуснулина «Интерфакс».

Вице-премьер добавил, что вопрос с запасом воды планируется решить с помощью водозаборов и водохранилищ.

В крайнем случае, если нам будет не хватать, будем ставить опреснители. Мы опреснители отложили на более долгосрочные перспективы, потому что у нас в стране такого объема опреснителей пока еще нигде не работают, и если мы хотим гарантированно получить результат, желательно не рисковать с неопробованными технологиями, — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что эти технологии очень дорогостоящие и в конечном итоге лягут на тарифы.

Поэтому выполнив первоочередные срочные и среднесрочные мероприятия, мы посчитаем, гарантированно можем ли обеспечить, и если мы уже гарантированно не обеспечим, то пойдем на опреснение, — заключил зампред российского Кабмина.

 

Вице-премьер РФ заявил, что опреснение морской воды Крыму… пока не требуется

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