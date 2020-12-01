Видеомост «Великий Устюг – Симферополь»: Дед Мороз пообщался с крымчанами

1 декабря Дед Мороз из Великого Устюга, вместе со своей командой перенеслись в Симферополь, который впервые принимает участие в таком сказочном «путешествии», чтобы до боя Курантов исполнить мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Пресс-конференция в рамках благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ» состоялась 1 декабря в 12:00 в онлайн-формате на платформе Zoom.

На пресс-конференции дети пообщались со Всероссийским Дедом Морозом, задали ему свои вопросы. Также волшебник рассказал о чудесах, которые он уже сотворил по всей стране.

«Путешествие Деда Мороза с НТВ» – это проект, в котором Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой ежегодно отправляется в большой тур по всей России, чтобы в каждом уголке нашей необъятной страны исполнить самые заветные мечты детей и взрослых. Основная цель новогодней акции – помочь тем, кто особенно нуждается в новогоднем чуде и волшебных подарках: детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, — рассказали в администрации Симферополя.

Это пятое, юбилейное, путешествие, и оно особенное. Из-за пандемии Дед Мороз, к сожалению, не может приехать в каждый город, но через волонтёров он исполнит желания и передаст подарки детишками, которые написали письмо Дедушке.

В этом году путешествие охватит 35 населённых пунктов и территорий: Симферополь, Сахалин, Владивосток, Якутск, Новосибирск, Абакан, Кызыл, Улан-Удэ, Барнаул, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Самара, Пермь, Чебоксары, Ижевск, Казань, Саранск, Йошкар-Ола, Уфа, Сочи, Владикавказ, Элиста, Кизилюрт, Майкоп, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Сыктывкар, Петрозаводск, Воронеж, Химки, Красногорск и Москва.

За последние четыре года Дед Мороз проехал 51 000 километров — от Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков.

Приезжая в каждый город, Дед Мороз, традиционно, находит минутку для встречи с журналистами. Он и его помощники организуют пресс-конференцию, на которой каждый журналист — как взрослый, так и юный — может задать Дедушке Морозу вопрос. Из-за пандемии в этом году праздничные пресс-конференции будут проходить в онлайн-формате.

Сегодня зимний волшебник познакомился с многодетной семьёй Молчановых из села Черемисовка под Симферополем. В семье семь детей: Вика, Кристина, Максим, Вова, Маша, Даша, а самый младший — Владик — родился всего полгода назад. У них есть небольшое хозяйство, мама – домохозяйка, а папа – разнорабочий, помогает всей деревне. Ребята очень любят спорт, папа своими руками построил для них небольшой физкультурный комплекс, но мальчишкам и девчонкам этого совершенно не хватает.

Дед Мороз и его друзья – ОАО «РЖД» – помогли исполнить мечту Молчановых и у большой и дружной семьи появилась настоящая спортивная площадка. Теперь дети смогут заниматься спортом полноценно. Кроме того, дети получили подарки от партнёров благотворительной акции.

Зимний волшебник также успел пообщаться с журналистами Симферополя и встретился с ребятами из сообщества «Семьи России Крым». Это большое сообщество, которое помогает семьям со всего Крыма: оказывают бытовую помощь, собирают вещи и игрушки и помогают нуждающимся. Дед Мороз и его команда подарили технику и игрушки от партнёров.

Фото и скришоты: simadm.ru.