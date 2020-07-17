VII Крымский военно-исторический фестиваль состоится в начале сентября

В 2020 году VII Крымский военно-исторический фестиваль посвящен открытию Парка «Федюхины высоты».

На фестивале будут отражены все основные эпохи севастопольской и крымской истории. 2000 лет истории, 10 исторических площадок, 8 исторических периодов, — говорят организаторы.

Древний Рим. В римском форте развернутся тренировки легионеров, бои гладиаторов, ремесленные мастерские и настольные игры. Специально для девушек — секреты красоты и кулинарии римских матрон.

Античная Таврика. Быт и ремесла кочевников — скифов и сарматов. Конно-трюковые шоу, античные ремесла и воинские состязания.

Средневековая Русь. Средневековая культура Руси, традиции и ремесла наших предков, игротека и военное мастерство. Князь и княжеские музыканты.

Локо Чимбали. Генуэзское мирное поселение XV века. Город итальянских мастеров-ремесленников, танцы, игры, музыка, а главное — потрясающая кухня средневековой Италии!

Лагерь наемников. Рядом с мирным средневековым городом расположатся суровые и отважные рыцари. Выяснят, кто из них сильнее на ристалище, расскажут о вооружении и научат всех желающих военному делу.

Крымская война. Англо-французский осадный лагерь и Севастопольская крепость на самом большом полигоне по Крымской войне. Пиротехнические шоу, выставки вооружения, досуг и развлечения союзников и русских в перерывах между сражениями. Все об артиллерийском деле.

Великая Отечественная война. Масштабная реконструкция боя за Севастополь 1944 года. Выставки вооружения и техники, полевые позиции вермахта и советской армии.

Холодная война. Тренировки десантников, мотопехота и бронетанковые войска, большая экспозиция вооружения и обмундирования.

Война в Афганистане. Оборудованные застава и афганский кишлак с экспозицией вооружения. Саперный учебный полигон. Каждый день — показательное выступление «Атака заставы».

Детские исторические площадки. Средневековый университет и Археологический квест. Еще никогда считать, писать, играть и учиться не было так интересно!



Новости о VII Крымском военно-историческом фестивале и открытии Парка живой истории «Федюхины высоты» — в группе https://vk.com/feduhy.park