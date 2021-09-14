VIII Крымский военно-исторический фестиваль в Севастополе — когда?

С 24 по 26 сентября 2021 года в парке живой истории «Федюхины высоты» состоится VIII Крымский военно-исторический фестиваль. В реконструкции истории Севастополя и Крыма от античных времен до XX века примут участие сотни человек.

Посещение фестиваля бесплатно. Севастопольцев и гостей города ждут масштабные реконструкции боев и пиротехнические шоу, знакомство с культурными традициями, старинными ремеслами и бытом разных веков, а также интерактивы и мастер-классы. В мероприятии будут задействованы все музейные комплексы парка: римская крепость Каструм, бастионы Крымской войны, генуэзская усадьба Локо Чимбали, — отмечают в пресс-службе фестиваля.

Основные события фестиваля будут разворачиваться на восьми исторических площадках парка живой истории:

1. Античная Таврика (I-III в н.э.): легионеры на страже границ Римской Империи, бои гладиаторов, греческая культура, античные игры и ремесла.

2. Древняя Русь (IX-XI в): княжий двор, состязания витязей, уникальный «Музей забытой музыки».

3. Генуэзцы в Крыму (XV в.): мирная жизнь факторий, средневековая кухня, ремесла, наука, военное искусство, музыка и танцы.

4. 250-летие похода русской армии в Крыму (1771 г.): впервые на Крымском военно-историческом фестивале будут представлены войска, которые под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского за 16 дней выбили с полуострова турок.

5. Крымская война (1853-1856 гг.): пиротехническое шоу, штурм англо-французами севастопольской крепости, быт солдат русской, французской и английской армий.

6. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): боевой путь 51-й отдельной армии, которая принимала участие в обороне Сталинграда и освобождении Севастополя.

7. Холодная война, горячие страницы (1985-1988 г.): экспозиция вооружения советских войск и предполагаемого противника, роль Севастополя в мировом противостоянии.

8. Археологический квест для детей.

Площадки будут работать с 24 по 26 сентября с 12:00 до 19:00.

Также в каждый из трех дней фестиваля в 17:00 зрители смогут увидеть масштабное представление. 24 сентября пройдет реконструкция «Оборона Сталинграда 1942 год», 25 сентября — реконструкция «Бой за Севастополь 1944 год», 26 сентября — пиротехническое шоу «Крымская война. Штурм севастопольской крепости».

Для гостей фестиваля оборудуют удобные парковки рядом с территорией проведения фестиваля. Заехать на территорию можно будет через с. Первомайское, выехать — через с. Хмельницкое.

Кроме того, будет организована работа бесплатных автобусов: отправление от 5 км (кафе «Золотое кольцо») — с 11:30 до 18:30; отправление от Парка «Федюхины высоты» — с 12:00 до 19:40. Также до с. Первомайское ходят рейсовые автобусы №8, 18, 126, 129.