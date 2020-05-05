Википедия добавила биографии 53 детей войны из Крыма и Севастополя

В преддверии Дня Победы, 4 мая, фонд «Викимедиа РУ» подвёл итоги марафона «Моё детство — война. Биографии», проходившего в феврале-апреле этого года. В рамках соревнования конкурсантам предлагалось дополнить Википедию статьями о людей, которым до начала Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Данный конкурс, призовой фонд которого составил 137’000 рублей, стал частью серии «#Узнай Россию» (#Discover Russia), начавшейся в 2013 году при поддержке Общественной палаты и Министерства иностранных дел РФ.[1][2][3]

Конкурс 2020 года, проводившийся на средства ростовской «Ассоциация почётных граждан», включал в себя две номинации. В первой части авторы соревновались в написании биографических статей в Википедии на русском языке. Во второй номинации конкурсанты создавали публикации в СМИ, тексты для интернет-сайтов федеральных и региональных органов власти, а также – для образовательных учреждений и музеев.[1][2]

Победителем первой номинации стал житель Обнинска Игорь Штефан (род. 1977), который написал 586 статей, в основном, о полных кавалерах ордена Славы и Героях Социалистического Труда. Всего в конкурсе приняло участие 32 человека, включая целый ряд известных «википедистов». Так обладатель «Вики-премии», кандидат наук Роман Балабин (род. 1985), проживающий в Цюрихе, писал о детях войны, ставших впоследствии профессорами крупнейших советских и российских ВУЗов. А житель Майкопа, генерал-майор Александр Дорофеев (род. 1946) дополнял статьи о Героях Советского Союза.[1][2]

Конкурс «Моё детство – война» затронул людей, родившихся в 72 регионах современной России, 18 областях Украины и во всех 7 территориальных единицах Белоруссии. Десятки людей из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Латвии – чьё детство и юность пришлись на военные годы – также получили отдельные страницы в Википедии.[1][3]

Биографии 53 человек, родившихся, живших или работавших в Крыму и Севастополе, появились в мировой свободной энциклопедии. Так Балабин добавил сведения об археологе Борисе Петерсе (1926–2016), ушедшем весной 1943 года на фронт добровольцем. В дальнейшем Петерс стал участником Пантикапейской экспедиции и известным исследователем античных поселений в восточном Крыму.[1][2]

Кроме того, в русском языковом разделе всемирной энциклопедии появились биографии сапёра Льва Политова (1925–1990), ставшего кавалером ордена Славы за свой вклад с освобождение Севастополя в 1944 году; Евгения Реброва (1928–2002), ставшего Героем Социалистического Труда за строительство севастопольского приборостроительного завода «Парус»; севастопольца Виталия Платонова (род. 1925), воевавшего на кораблях Черноморского флота и ставшего в 1974 году начальником Военно-морского училища имени Фрунзе.[1][2]

В итоге марафон сделал общедоступной информацию, важную для сохранения памяти о жертвах и подвигах Великой Отечественной. Дополнять Википедию может любой желающий. В текущем году планируется проведение ещё двух подобных конкурсов, победителем которых может стать любой человек, готовый писать о героях фронта и тыла.[2]

Ссылки:

[1] Завершился марафон «Моё детство – война. Биографии» // Викиновости (Wikinews). – 2020. – 4 мая.

[2] Моё детство – война. Биографии // Википедия. – 2020. – 4 мая.

[3] О судьбах уральцев – детей войны краеведы-волонтеры расскажут стране и миру // Общественная палата РФ. – 2020. – 17 февраля.