Виктор Мощеев из Севастополя – бронзовый призер чемпионата России по 3Д-стрельбе из лука

Севастополец Виктор Мощеев (тренер – Александр Замша) стал бронзовым призером чемпионата России в 3Д-стрельбе из лука. Соревнования, собравшие более 250 участников, прошли в Родниковом (Дагестан).

Виктор Мощеев поднялся на пьедестал почета в дисциплине «3Д – составной лук». Благодаря этому успеху севастополец выполнил норматив мастера спорта России, — сообщает «Крымский спорт»

источник: «Крымский спорт»

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