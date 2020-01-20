Вина Крыма презентовали на новогоднем приеме МИДа РФ для иностранных журналистов

Российские региональные продукты и специалитеты иностранным журналистам, аккредитованным в РФ, и руководителям пресс-служб дипломатических ведомств в рамках новогоднего приема министра иностранных дел России Сергея Лаврова презентуют ежегодно. На этот раз в число представленных продуктов были отобраны и вина Крыма.

Республику Крым представили завод Alma Valley (село Вилино, Бахчисарайский район), винодельческая компания «Сатера» (село Долинное, Бахчисарайский район), «Дом Захарьиных», основатель Валерий Захарьин, предприятие «Солнечная Долина» (город Судак, село Солнечная долина), Дом шампанских вин «Новый Свет» (Судак, поселок Новый Свет), Пивоварня «Якорь», продукт: виноградный эль (Сакский район, село Суворовское). Сергей Лавров подчеркнул уникальность коллекции региональных продуктов и деликатесов «Гастрономической карты России» и подтвердил готовность ведомства и в дельнейшем оказывать информационную поддержку в продвижении российских производителей, в том числе среди зарубежной аудитории, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

На приеме присутствовали более 250 представителей иностранных СМИ – большинство впервые пробовали представленные продукты и блюда и знакомились с производителями, виноделами и шеф-поварами.

Поддержка внешнеполитического ведомства, политика открытости зарубежным СМИ, которую демонстрирует Министерство иностранных дел России, дает беспрецедентную возможность информировать международную общественность об уникальном гастрономическом потенциале регионов России в целом и Крыма в частности, — считают в Минкурортов Крыма.

фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК