Винный туризм привлек в 2020 года в Крым около полумиллиона человек

Винный туризм привлек около полумиллиона человек в Крым в 2020 году. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко во время конференции «Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии».

По оценке организаторов экскурсий и туристических компаний, в 2020 году дегустационные залы винодельческих предприятий в винно-гастрономической части туризма в Крыму приняли порядка 500 тыс. человек, — сказал министр.

Он подчеркнул, что гастрономические туры составляет важную часть туризма в Крыму. В частности, по словам Волченко, фестиваль виноделия «WineFest-2020» привлек порядка 12,5 тыс. посетителей.

Министр курортов и туризма РК также отметил, что спрос на гастрономические туры по всей России растет ежегодно на 17%, а Крым входит в топ-5 наиболее востребованных регионов по развитию гастрономического туризма.

Основная цель гастрономического туризма и его отличительной особенностью является знакомство с той или иной культурой региона через призму национальной гастрономии. С такой позиции традиционная кухня воспринимается в связи с историей, религией, экономикой, политикой, обычаями, легендами и другими факторами, формирующими уникальную идентичность страны или региона.

ТАСС , со ссылкой на центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сообщает, что развитие винного туризма в Крыму и Краснодарском крае может увеличить оборот российской туротрасли на 3,4 млрд. рублей в год. Популяризация российского вина, а также развитие цифровых платформ, которые по аналогии с агрегаторами гостиничных услуг и предложениями авиакомпаний собирают на одной площадке всю информацию о продукции и услугах российских фермерских хозяйств, позволят увеличить оборот российской туристической отрасли дополнительно не менее чем на 675 млн. рублей в год. По оценкам экспертов, в Крыму и Краснодарском крае насчитывается порядка 50 хозяйств, занимающихся производством вина, а доход одной винодельни за сезон только от экскурсионной деятельности может достигать как минимум 13,5 млн. рублей.