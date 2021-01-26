Винный туризм привлек в 2020 года в Крым около полумиллиона человек

Винный туризм привлек около полумиллиона человек в Крым в 2020 году. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко во время конференции «Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии».
По оценке организаторов экскурсий и туристических компаний, в 2020 году дегустационные залы винодельческих предприятий в винно-гастрономической части туризма в Крыму приняли порядка 500 тыс. человек, — сказал министр.
Он подчеркнул, что гастрономические туры составляет важную часть туризма в Крыму. В частности, по словам Волченко, фестиваль виноделия «WineFest-2020» привлек порядка 12,5 тыс. посетителей.
Министр курортов и туризма РК также отметил, что спрос на гастрономические туры по всей России растет ежегодно на 17%, а Крым входит в топ-5 наиболее востребованных регионов по развитию гастрономического туризма.
Основная цель гастрономического туризма и его отличительной особенностью является знакомство с той или иной культурой региона через призму национальной гастрономии. С такой позиции традиционная кухня воспринимается в связи с историей, религией, экономикой, политикой, обычаями, легендами и другими факторами, формирующими уникальную идентичность страны или региона.
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