Винограда в Севастополе много. Аграрии собирают урожай

В 2021 году предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя планируют собрать не менее 20,5 тысяч тонн технических и столовых сортов винограда.

В этом году мы планируем собрать как минимум на 5 тысяч тонн винограда больше, чем в прошлом, который был экстремальным по погодным условиям. И хотя этот год тоже не стал идеальным, но для виноградарей погода была вполне удовлетворительной. Виноград в этом году хороший, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

На сегодняшний день аграрии предприятия «Золотая балка» в Балаклавском районе уже собрали более 2,5 тысяч тонн винограда. Всего в планах на этот год — 7 тысяч тонн урожая. А после полной реконструкции комплекса агрофирма собирается выйти на цифру переработки в 15 тыс. тонн винограда за сезон, то есть вдвое увеличить валовый сбор винограда.

Винодельня оснащена новым высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет перерабатывать до 500 тонн винограда в день. Во многом развитию предприятий виноградарско-винодельческой отрасли способствует государственная поддержка в виде возмещения части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками.

В этом году на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками уже направлено более 240 млн руб., из которых агрофирма «Золотая балка» как одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса города Севастополя получила 54,2 млн руб. государственной поддержки. Правительство Севастополя рассчитывает, что предприятие продолжит развиваться и наращивать объемы производства винодельческой продукции, — подчеркивает Вадим Кирпичников.

Кроме того, в этом году «Золотая Балка» открыла для посещения новый комплекс первичного виноделия. Его уникальность заключается в том, что все процессы по отбору и отжиму винограда происходят в полностью открытом пространстве. Гости могут увидеть первый этап рождения вина — обработку свежих ягод.

Напомним, крупными виноградарскими предприятиями в Севастополе являются агрофирма «Золотая Балка», «Качинский+», «Артвин», «Легало», «Добробут -Инвест Плюс», «СВЗ-Агро».