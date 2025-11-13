Виноградари Крыма получат от государства 990 млн рублей поддержки

207 миллионов рублей — это деньги на поддержку из-за ЧС. Есть муниципалитеты, которые попали в ЧС, им на каждый гектар будет оказана погектарная поддержка. То есть мы не разделяем хозяйства по группам, мы даем на гектар поддержку, — обозначил Кратюк.

Также 7 млн рублей выделили научным учреждениям, которые должны заниматься семенным материалом. Удачно выполнить свои задачи в этом году им также не удалось из-за засухи, заморозков и неурожая, добавил он.

Задача будет поставлена на следующий год — произвести около полутора тысяч тонн семян, чтобы поддержать себя, — сказал Кратюк.

Также, по его словам, 300 млн было выделено переработчикам молока. Финансовая поддержка государства ожидает и производителей яиц и переработчиков растительного масла.

Если бы мы сейчас не поддержали переработчиков, то неурожай сказался бы, и по большому счету мы бы потеряли эти предприятия, у нас их немного — три. Поэтому около 7 рублей на килограмм переработанного подсолнечника мы выделяем, — объяснил министр.

По его данным, отрасль растениеводства получит 990 миллионов рублей, животноводства — 340 миллионов рублей, отрасли рыбного хозяйства выделили 91 миллион рублей, из которых около 60 миллионов – из бюджета Республики Крым.

Добыча в Черном море стала под угрозу, поэтому решили поддержать наших рыбаков. Это серьезный бизнес, который останавливать нельзя, его нужно поддерживать и пытаться любым способом сохранить артели.

Наибольшие суммы были выделены отрасли виноградарства – 940 млн рублей.

На следующий год у нас только по виноградарству 940 миллионов рублей. Сумма очень серьезная, очень амбициозная, нам ее тоже придется осваивать и показывать, что Республика Крым может заложить более, чем тысячу гектаров виноградников в год, — сказал Кратюк.

источник: РИА Новости Крым