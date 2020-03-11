Виноградари Севастополя готовы заложить не менее 200 га виноградников

Увеличение объемов производства винограда, отмечают виноградари Севастополя, возможны при выполнении работ по уходу за виноградниками, в том числе установки шпалеры. В рамках государственной программы бюджет компенсирует аграриям до 80%. Компания «Инвест Резер» при поддержке Департамента сельского хозяйства проводит работы по установке металлической шпалеры на виноградных насаждениях площадью 42 га в районе села Орловка.

В прошлом году предприятие начало закладку виноградников на площади 42 Га. На эти цели государством в лице Департамента сельского хозяйства Севастополя была предоставлена субсидия в размере 80% затрат, что составило 34 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника Управления отраслевого развития сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Александра Рыбченко.

Сейчас предприятие проводит установку опорной шпалеры для новых виноградников.

Специально для установки этой шпалеры были закуплены французское оборудование (тракторы-столбоставы), которые при работе используют гидроудар. Благодаря этой технологии мы не погнули ни одного ствола, — отметил главный агроном предприятия Николай Клюка.

По словам Александра Рыбченко, всего на севастопольских предприятиях в 2020 году планируется заложить не менее 200 га новых виноградников.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя