Виновник ДТП в Симферополе своей вины в суде не признал, но срок «заработал»

В Симферополе вынесен приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал мотоциклист.

Установлено, что подсудимый, 18 сентября 2023 года, управляя автомобилем «ВАЗ 211010», двигаясь по проспекту Победу в городе Симферополе, пересекая проезжую часть через сплошную линию дорожной разметки, совершил столкновение с мотоциклом «Мотоленд ХV 250» под управлением 42-летнего мужчины. Место совершение дорожно-транспортного происшествия водитель покинул, — сообщили в прокуратуре.

Подсудимый вину в инкриминируемом деянии не признал. Тем не менее, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Основное наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.