Виновник ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека, предстанет перед судом

В Симферопольском районе водитель предстанет перед судом по обвинению в совершении ДТП, в котором погибли два пассажира. 21-летний парень обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).

По версии органов досудебного расследования, молодой человек в начале октября 2023 года в ночное время, управляя автомобилем «Шкода», перевозил 5 пассажиров. Двигаясь по трассе «Таврида» со скоростью 170 км/ч, в районе села Левадки Симферопольского района при осуществлении поворота направо обвиняемый не справился с управлением автомобилем, допустив его опрокидывание. После совершения дорожно-транспортного происшествия обвиняемый скрылся, однако его местонахождение оперативно было установлено сотрудниками органов внутренних дел. В результате ДТП два пассажира автомобиля «Шкода» скончались от полученных травм, – сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.