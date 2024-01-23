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Виновник в Симферопольском районе, в котором погибли два человека, предстанет перед судом
Фото: ГИБДД

Виновник ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека, предстанет перед судом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:02 23.01.2024

В Симферопольском районе водитель предстанет перед судом по обвинению в совершении ДТП, в котором погибли два пассажира. 21-летний парень обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).

По версии органов досудебного расследования, молодой человек в начале октября 2023 года в ночное время, управляя автомобилем «Шкода», перевозил 5 пассажиров. Двигаясь по трассе «Таврида» со скоростью 170 км/ч, в районе села Левадки Симферопольского района при осуществлении поворота направо обвиняемый не справился с управлением автомобилем, допустив его опрокидывание.

После совершения дорожно-транспортного происшествия обвиняемый скрылся, однако его местонахождение оперативно было установлено сотрудниками органов внутренних дел. В результате ДТП два пассажира автомобиля «Шкода» скончались от полученных травм, – сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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