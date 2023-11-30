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Виртуальные номера — что из себя представляют, и в каких случаях могут быть использованы
иллюстрация: pikist.com

Виртуальные номера — что из себя представляют, и в каких случаях могут быть использованы

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:31 30.11.2023

Виртуальные номера — это номера телефонов, которые существуют в цифровом формате и используются в онлайн-среде. Они не привязаны к конкретному физическому устройству, такому как телефонный аппарат, и могут быть использованы через интернет. Вот несколько ключевых аспектов виртуальных номеров:

  • цифровой формат: такие номера представляют собой цифровой код, часто соответствующий обычному телефонному номеру, но без физической привязки к проводной сети.
  • Интернет-телефония (VoIP): многие виртуальные номера используют технологию голосовой передачи по интернету (VoIP), позволяя пользователям совершать и принимать звонки через интернет.
  • географическая независимость: виртуальные номера могут быть привязаны к разным географическим районам, что позволяет пользователям иметь номера в различных странах или городах, независимо от их фактического местоположения.
  • поддержка текстовых сообщений: многие виртуальные номера могут использоваться для отправки и получения текстовых сообщений (SMS), а не только для голосовых звонков.
  • гибкость и масштабируемость: виртуальные номера предоставляют более гибкую и масштабируемую альтернативу традиционным телефонным номерам. Они могут быть легко настроены и изменены в соответствии с потребностями пользователя.
  • бизнес-использование: виртуальные номера часто используются бизнесами для управления общением с клиентами. Они могут обеспечивать профессиональное представление, даже если офис компании расположен в другом регионе.
  • приватность: виртуальные номера могут быть использованы для сохранения личной приватности. Например, люди могут использовать виртуальные номера при размещении объявлений онлайн или регистрации на веб-сайтах.
  • отслеживание звонков и аналитика: в некоторых случаях виртуальные номера предоставляют функционал для отслеживания звонков, записи разговоров и аналитики использования телефонных линий.

В целом, виртуальные номера представляют собой гибкий и эффективный способ организации коммуникаций, особенно в современной цифровой среде.

Виртуальные номера — сферы использования 

Для чего используют виртуальные номера? Эксперты отмечают, что сфера применения довольно широкая. Одним из их распространенных применений является прием СМС для активации различных онлайн-сервисов.

И вот несколько основных областей использования виртуальных номеров:

  • регистрация в онлайн-сервисах: некоторые веб-сервисы, такие как социальные сети (например, ВКонтакте, Facebook), мессенджеры (Telegram, WhatsApp), объявления (Avito), требуют подтверждения пользователя с помощью кода, отправленного по SMS. Виртуальные номера используются для получения этих кодов.
  • приватность и безопасность: можно использовать виртуальные номера для защиты своей личной информации и обеспечения дополнительного уровня анонимности при регистрации на веб-сайтах.
  • бизнес-коммуникации: компании могут использовать виртуальные номера в качестве дополнительных линий для общения с клиентами или для определенных кампаний маркетинга.
  • тестирование и разработка: разработчики и тестировщики могут использовать виртуальные номера для проверки функциональности SMS-уведомлений и верификации.
  • маркетинг: в некоторых случаях виртуальные номера могут использоваться для организации маркетинговых кампаний, например, для отправки SMS-рассылок.
  • восстановление доступа: виртуальные номера также могут использоваться для восстановления доступа к аккаунтам при утере пароля или других способов аутентификации.

Отметим, что некоторые веб-сервисы могут блокировать или ограничивать использование виртуальных номеров из-за попыток предотвратить создание фейковых аккаунтов. Таким образом, при использовании виртуальных номеров для регистрации следует учитывать политику конкретного сервиса.

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