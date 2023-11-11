Виртуальные помощники: какие системы готовы решать ваши задачки

Два последних года отметились прорывными моментами в том, что касается наших взаимоотношений с сетью Интернет. Громко… мягко говоря… заявили о себе системы так называемого интеллекта. Они развиваются семимильными шагами, удивляя пользователей своими возможностями. И в тесном общении с ними порой складывается впечатление, что всё-то они знают, да ещё и готовы подстраиваться не только под конкретные запросы, но и становится нам буквально лучшими друзьями. Ну как, скажите, отказаться от взаимодействия с виртуальным помощником, который буквально заявляет: «Привет! Я — АйБро, созданный для того, чтобы облегчить жизнь людей и помочь им в различных ситуациях https://aibro.io/. Благодаря использованию передовых алгоритмов машинного обучения, я постоянно улучшаю свои навыки и возможности, чтобы быть готовым к любым задачам».

После таких «многообещаний», согласитесь, даже не самый ленивый человек будет готов перевалить некоторый груз ответственности на такого вот приветливого «Бро» — виртуального помощника в реальном мире, который и текст напишет, и математическую задачку решит, и презентацию создаст, и даже поговорит по душам, и поможет в реализации творческой задумки.

Для тех же, кто пока ещё далёк от технологий будущего, которые вдруг стали реальным настоящим, озвучим некоторые реперные моменты, связанные с этой темой. А именно:

Кто такие в принципе виртуальные помощники?

Виртуальные помощники — это программные агенты или искусственные интеллектуальные системы, предназначенные для оказания поддержки и выполняющие различные задачи для пользователей. Они используются в различных областях, включая обработку естественного языка, машинное обучение и автоматизацию.

Примеры виртуальных помощников включают: голосовые помощники: такие, как Siri от Apple, Google Assistant от Google, Amazon Alexa, и Cortana от Microsoft, которые могут отвечать на вопросы, выполнять команды голосом и предоставлять информацию.

такие, как Siri от Apple, Google Assistant от Google, Amazon Alexa, и Cortana от Microsoft, которые могут отвечать на вопросы, выполнять команды голосом и предоставлять информацию. чат-боты: программы, которые могут взаимодействовать с пользователями через чат. Они могут быть использованы для обработки заказов, предоставления информации, решения проблем и других задач.

программы, которые могут взаимодействовать с пользователями через чат. Они могут быть использованы для обработки заказов, предоставления информации, решения проблем и других задач. виртуальные ассистенты для задач обработки текста: такие, как АйБро, GPT-3 от OpenAI, BERT от Google и другие модели, которые могут генерировать текст, отвечать на вопросы, выполнять анализ текста и многое другое.

такие, как АйБро, GPT-3 от OpenAI, BERT от Google и другие модели, которые могут генерировать текст, отвечать на вопросы, выполнять анализ текста и многое другое. роботизированные процессы автоматизации бизнеса (RPA): системы, которые могут автоматизировать рутинные бизнес-процессы, выполнять задачи на основе предопределенных правил и данных.

системы, которые могут автоматизировать рутинные бизнес-процессы, выполнять задачи на основе предопределенных правил и данных. виртуальные помощники в образовании: платформы, которые предоставляют обучающие материалы, помощь в выполнении заданий и поддержку в учебе. Виртуальные помощники, по оценкам их постоянных пользователей, могут значительно облегчить повседневные задачи пользователей, улучшить доступ к информации и повысить эффективность работы в различных областях. В каких сферах жизнедеятельности человека используются виртуальные помощники Использование виртуальных помощников может быть уместным во многих сферах человеческой деятельности, но не во всех. Эффективность и целесообразность зависят от конкретных задач, требований и контекста использования. Вот несколько примеров сфер, где виртуальные помощники могут быть полезны:

Личная продуктивность: виртуальные ассистенты могут помочь в планировании расписания, напоминаниях о важных событиях, управлении списками задач и т.д. Бизнес и офис: в бизнесе виртуальные помощники могут использоваться для автоматизации рутинных задач, анализа данных, управления рабочими процессами и облегчения коммуникации. Здравоохранение: в медицинской сфере виртуальные помощники могут поддерживать медицинский персонал в управлении электронной медицинской документацией, а также предоставлять информацию пациентам. Образование: виртуальные ассистенты могут быть использованы для предоставления образовательных материалов, помощи студентам в выполнении заданий, а также для создания интерактивных учебных сред. Продажи и обслуживание клиентов: виртуальные помощники в виде чат-ботов могут обрабатывать запросы клиентов, предоставлять информацию о продуктах и услугах, а также помогать в оформлении заказов. Однако есть сферы, где использование виртуальных помощников может быть ограничено, такие как: творческие области: виртуальные помощники могут иметь ограниченные возможности в создании оригинальных творческих контентов, таких как искусство и литература.

виртуальные помощники могут иметь ограниченные возможности в создании оригинальных творческих контентов, таких как искусство и литература. сферы, требующие высокой степени эмоционального интеллекта: виртуальные помощники могут иметь сложности в полноценном восприятии и обработке эмоций, что важно в некоторых областях, таких как психотерапия.

виртуальные помощники могут иметь сложности в полноценном восприятии и обработке эмоций, что важно в некоторых областях, таких как психотерапия. безопасность и военные операции: в некоторых критических областях, требующих стратегического принятия решений, может потребоваться человеческое вмешательство из соображений безопасности и этических соображений. Каждая сфера имеет свои особенности, и важно оценить, как виртуальные помощники соответствуют конкретным потребностям и требованиям в каждом случае.