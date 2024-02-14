Вирусная история с продолжением: здоровье миллионов под угрозой

Вирусная эпидемия не сдаёт позиции: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает набирать обороты. Еженедельная статистика Роспотребнадзора по числу заболевших уже перешагнула за миллион. Высокую опасность представляют грипп и коронавирус. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург недавно напомнил о том, что с ростом числа мутировавших штаммов COVID-19, пандемия коронавируса продолжается. К примеру, в Японии третий месяц набирает новая волна заболеваемости ковидом, а в ЮАР появились штаммы, содержащие до сотни новых мутаций по сравнению с ранее известными версиями, сообщает «Комсомольская правда».

В России, где коронавирус также продолжает заражать население, напряженной остается обстановка и по гриппу. В десятках российских регионов эпидемический порог превышен на 50-90%. Прогнозы специалистов неутешительны: заболевания будут преследовать нас до весны.

Для снижения риска тяжелого течения вирусных заболеваний важно четко следовать рекомендациям медиков. Одна из них – использовать противовирусные препараты широкого спектра действия, подходящие и для профилактики, и для лечения. Такие как синтезированный в России препарат Арбидол (действующий компонент – умифеновир).

Умифеновир хорошо знаком ученым и врачам разных стран мира. В прошлом году китайские специалисты провели обширный анализ данных по Арбидолу, подтвердив эффективность препарата в лечении и профилактике различных видов вирусных заболеваний, включая гриппы А, B и коронавирус. С их выводами можно ознакомиться в ведущем международном научном журнале Immunity Inflammation and Diseases.

Кроме того, помните и о других методах профилактики: носите маски, мойте руки, избегайте скоплений людей и следите за своим здоровьем!