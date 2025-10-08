Грядущая зима, по мнению специалистов, вряд ли порадует нас тихой эпидситуацией – будут активны ОРВИ, старый и отнюдь не добрый грипп и коронавирус, активность которого также приобрела сезонный характер. Медики ожидают рост заболеваемости ОРВИ уже с конца ноября, с пиком в декабре–январе. Во многих регионах установилась наиболее комфортная для вирусов погода — прохладная и переменчивая. А значит, пришло время заняться профилактикой и поддержать защитные силы организма.

Вакцина — лучшая профилактика. Но только от гриппа

Наиболее эффективным и надёжным способом защиты от гриппа остаётся вакцинация. Специалисты настоятельно советуют не откладывать визит в поликлинику: для выработки антител после прививки требуется 2–3 недели. Если затянуть, есть риск, что иммунитет не успеет сформироваться и не обеспечит защиту.

Однако вакцина от гриппа действует выборочно. Она не защищает от вирусов негриппозной этиологии, которые, по данным Роспотребнадзора, в сентябре доминировали в структуре заболеваемости, вызвав болезнь почти у миллиона россиян. Ближе к зиме грипп действительно выйдет на первый план, но другие вирусы по-прежнему останутся активными. Поэтому специалисты рекомендуют использовать универсальные противовирусные препараты широкого спектра действия, которые способны противостоять разным возбудителям.

Универсальная защита

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Подмосковья, д.м.н., профессор Андрей Продеус советует для профилактики и лечения вирусных инфекций применять препараты с доказанным механизмом действия. К таким средствам, в частности, он относит умифеновир, более известный в России под торговой маркой Арбидол.

Это вещество препятствует проникновению вируса в клетку и его дальнейшему размножению. Умифеновир эффективен не только против вирусов гриппа А и В, но и против ряда других респираторных инфекций — ротавирусов, риновирусов, аденовирусов и др. Использование Арбидола в профилактических целях снижает риск заражения, а терапевтический приём помогает облегчить симптомы, сократить длительность болезни и уменьшить риск осложнений, объяснил профессор Продеус изданию https://news.rambler.ru.

Эксперт подчёркивает, что такие препараты особенно важны при лечении и профилактике у детей, поскольку их иммунная система более уязвима.

Если есть соответствующие показания, противовирусную терапию целесообразно дополнить симптоматическими средствами — от кашля, боли в горле, насморка и других проявлений. При этом врачи настоятельно напоминают: любое лечение нужно согласовывать со специалистом!

