Виталия Старовойтова из Симферополя – чемпионка России по смешанному боевому единоборству ММА

Виталия Старовойтова из Симферополя второй год подряд стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования 30 мая – 2 июня прошли в Нижнем Новгороде на базе Дворца спорта «Северная звезда».

Воспитанница Павла Степанова стала сильнейшей в весовой категории до 61,2 кг. Отметим, что в чемпионате приняли участие почти 200 спортсменов из 22 регионов РФ. Чемпионат России по ММА был отборочным на Всемирные Игры Дружбы 2024, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Виталия Старовойтова будет представлять на них сборную России, — сообщает «Крымский спорт».