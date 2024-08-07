Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тыс. бюджетных мест»
актуально в республике
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «В текущем учебном году вузам выделено более 4 тыс. бюджетных мест»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тыс. бюджетных мест»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 07.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко обсудили вопросы дальнейшего развития науки и образования в республике. В ходе рабочей встречи особое внимание было уделено приемной кампании в крымских вузах и подготовке кадров, а также летней оздоровительной кампании и участию республики в государственных мерах поддержки, реализуемых по национальным проектам.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Республика Крым – стратегически важный для России регион, о чем не раз говорил Президент Владимир Путин.

В этом году мы празднуем знаменательную дату – десятилетие воссоединения Крыма с Россией. Мы желаем процветания региону и благополучия всем крымчанам. Основа этого развития – кадры. В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тыс. бюджетных мест. По их объему в топ-специальностей входят медицинские и педагогические направления, сельское хозяйство, строительство и туризм, – сказал вице-премьер России.

Отмечается, что флагман образовательной сферы республики – Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского – вовлечен в программу «Приоритет-2030» и является одним из ключевых участников Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех». Дмитрий Чернышенко предложил доработать концепцию проекта крымского кампуса совместно с вузом и индустриальными партнерами.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов оценил вклад крымчан, представивших республику на Международной выставке-форуме «Россия»

Также Заместитель Председателя Правительства России отметил популярность Крыма для летнего отдыха и активное участие Крыма в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Дмитрий Чернышенко поблагодарил республику за помощь в организации летнего отдыха для детей участников СВО и детей из исторических регионов.

В свою очередь, Сергей Аксёнов акцентировал, что вопрос оказания помощи участникам спецоперации и их семьям остается одним из приоритетных для республиканских органов власти. Кроме того, проводится работа по поддержке и развитию кадрового потенциала, в том числе в системе здравоохранения и санаторно-курортной сфере.

Благодарю Правительство России и Дмитрия Николаевича лично за оказываемое Крыму внимание и содействие, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: образование в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
образование в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.