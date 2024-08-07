Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тыс. бюджетных мест»

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Республика Крым – стратегически важный для России регион, о чем не раз говорил Президент Владимир Путин.

В этом году мы празднуем знаменательную дату – десятилетие воссоединения Крыма с Россией. Мы желаем процветания региону и благополучия всем крымчанам. Основа этого развития – кадры. В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тыс. бюджетных мест. По их объему в топ-специальностей входят медицинские и педагогические направления, сельское хозяйство, строительство и туризм, – сказал вице-премьер России.

Отмечается, что флагман образовательной сферы республики – Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского – вовлечен в программу «Приоритет-2030» и является одним из ключевых участников Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех». Дмитрий Чернышенко предложил доработать концепцию проекта крымского кампуса совместно с вузом и индустриальными партнерами.

Также Заместитель Председателя Правительства России отметил популярность Крыма для летнего отдыха и активное участие Крыма в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Дмитрий Чернышенко поблагодарил республику за помощь в организации летнего отдыха для детей участников СВО и детей из исторических регионов.

В свою очередь, Сергей Аксёнов акцентировал, что вопрос оказания помощи участникам спецоперации и их семьям остается одним из приоритетных для республиканских органов власти. Кроме того, проводится работа по поддержке и развитию кадрового потенциала, в том числе в системе здравоохранения и санаторно-курортной сфере.

Благодарю Правительство России и Дмитрия Николаевича лично за оказываемое Крыму внимание и содействие, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым