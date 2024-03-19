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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил о сотнях проектов, реализованных в у

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил о сотнях проектов, реализованных в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:25 19.03.2024

Государственная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя позволила с 2015 года реализовать на полуострове 629 значимых проектов, которые помогли сделать более комфортной среду для местных жителей. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он назвал это «драйвером преобразования жизни» на полуострове.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил о сотнях проектов, реализованных в Крыму

В том числе ввели 49 поликлиник, ФАПов и модульных амбулаторий, 10 школ, 54 детских сада, четыре объекта в составе детского центра «Артек», восемь спортивных объектов, 89 объектов культуры и культурного наследия, обновили 226 км инженерных сетей и 870 км дорог.

Также большой импульс развитию Республики Крым и Севастополя дает свободная экономическая зона. На сегодня 1 500 ее участников реализуют 1 640 инвестпроектов в сфере туризма, курортно-оздоровительной деятельности, спорта, телекоммуникаций, транспорта, судостроения, логистики, пассажирских перевозок, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил о сотнях проектов, реализованных в Крыму

По его информации, в целом благодаря СЭЗ на сегодня в Крыму и Севастополе введено в эксплуатацию более 6 100 объектов инфраструктуры и создано более 100 000 рабочих мест.

Узнайте больше:  Официально: в 2023 году участниками СЭЗ в Крыму фактически вложено более 100 млрд. рублей инвестиций

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил о сотнях проектов, реализованных в Крыму

Фото: Telegram-канал М.Хуснуллина.

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С тегами: Крым и Россия

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