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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин о реконструкции электроподстанций в Евпатории: хорошая !

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин о реконструкции электроподстанций в Евпатории: хорошая новость!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:00 10.04.2024

Завершилась реконструкция двух ключевых электроподстанций в Крыму — «Мойнаки» и «Евпатория». Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прокомментировал это событие:

Хорошая новость для региона, ведь реконструкция позволит увеличить мощности. Что важно, это обеспечит не только бесперебойное энергоснабжение тысяч потребителей, но и сформирует резерв для новых абонентов.

Например, подстанция «Мойнаки» полностью покроет потребности в электроэнергии жилые дома и объекты туристской инфраструктуры, которые будут построены у Мойнакского озера. Это порядка 200 000 квадратных метров недвижимости.

Зампред Главы Правительства РФ подчеркнул, что для реконструкции евпаторийских подстанций власти Крыма привлекли не только собственные средства, но и инфраструктурные бюджетные кредиты.

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