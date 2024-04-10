Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин о реконструкции электроподстанций в Евпатории: хорошая новость!

Завершилась реконструкция двух ключевых электроподстанций в Крыму — «Мойнаки» и «Евпатория». Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прокомментировал это событие:
Хорошая новость для региона, ведь реконструкция позволит увеличить мощности. Что важно, это обеспечит не только бесперебойное энергоснабжение тысяч потребителей, но и сформирует резерв для новых абонентов.
Например, подстанция «Мойнаки» полностью покроет потребности в электроэнергии жилые дома и объекты туристской инфраструктуры, которые будут построены у Мойнакского озера. Это порядка 200 000 квадратных метров недвижимости.
Зампред Главы Правительства РФ подчеркнул, что для реконструкции евпаторийских подстанций власти Крыма привлекли не только собственные средства, но и инфраструктурные бюджетные кредиты.
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С тегами: энергоснабжение Крыма