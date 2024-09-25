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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил работу крымских властей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил работу крымских властей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:42 25.09.2024

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в Крыму совещание по социально-экономическому развитию полуострова, а также рабочую встречу с Главой Республики Сергеем Аксёновым.

Хочу отметить, что несмотря на непростую ситуацию, региональная команда показывает слаженную, системную работу и неплохие результаты, за что им большое спасибо. Например, за 8 месяцев введено почти 933 000 кв. м жилья, что на 11% больше, чем в прошлом году. А за три года прирост составил почти 50%. Это хорошая динамика. Продолжим также расселение аварийного жилья, модернизацию ЖКХ, развитие КРТ, дорожной сети и обновление общественного транспорта.

Также сегодня проверил, как идут работы по развитию лагеря «Артек». Хочу сказать, что темп строители держат хороший, трудятся более 1 200 человек. Основные работы сосредоточены в детском лагере «Солнечный», там часть объектов уже готова. В будущем этот лагерь сможет принять порядка 57 000 детей в год, — подвел итоги Марат Хуснуллин.

У МДЦ «Артек» в следующем году юбилей – 100 летие. Ко дню рождения лагеря крымские и федеральные власти планируют завершить основной объем работ.

Могу сказать, что Крым крайне перспективен в плане и жилищного строительства, и привлечения инвестиций, и дальнейшего развития туризма. Поэтому будем и дальше прилагать усилия для его процветания, — подчеркнул Вице-премьер РФ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил работу крымских властей

Фото: Телеграм-канал М.Хуснуллина.

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