Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко о брачном договоре и собственности супругов﻿

Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко ответил на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

О нововведениях

— Расскажите о последних изменениях в нотариальной сфере.

— С 1 июля консульские учреждения за пределами Российской Федерации могут удостоверять равнозначность электронного документа бумажному. Объясню, что это значит. Консульские учреждения вправе совершать определенные виды нотариальных действий, в частности, оформлять доверенности, завещания, согласия, различного рода заявления. Раньше, когда человек, находясь за пределами РФ, обращался в консульское учреждение, ему выдавали бумажный документ. Чтобы он действовал в РФ, его необходимо было физически передать в страну. С учетом санкций и трудностей в работе почтовых организаций сделать это проблематично.

Так вот с 1 июля сотрудник консульского учреждения имеет право преобразовать бумажный документ в электронный, подписать его электронной цифровой подписью и отправить, например, на электронную почту или записать на флеш-носитель гражданина (заявителя). Этот электронный документ заявитель направляет своему представителю в России. Последний обращается к нотариусу, который за считанные минуты из электронного документа «изготавливает» бумажный документ и передает представителю заявителя. Все! Теперь документ, который изготовлен за пределами Российской Федерации, действителен и в России.

Новая процедура существенно сокращает время на документооборот, упрощает его. Она давно существует между нотариусами внутри РФ, показала свою актуальность и эффективность.

О режиме собственности

— Когда мы с мужем расписались, родители дали мне деньги на покупку квартиры. Сейчас она пустует, я хочу ее продать. Нужно ли согласие мужа, если он там не прописан, а собственник только я?

— Все имущество супругов, приобретенное в период брака, является их общей совместной собственностью. Независимо от того, работал ли второй супруг, получал ли доход. Исключения: имущество получено в наследство, получено в период брака по договору дарения или по иным безвозмездным сделкам.

В данной ситуации супруги, находясь в браке, приобрели имущество. То, что деньги на приобретение квартиры дали родители, я так понимаю, в договоре не указано. Поэтому и органы регистрации прав, и нотариусы будут расценивать данную квартиру как объект общей совместной собственности. Для распоряжения такой квартирой необходимо получить нотариально удостоверенное согласие второго супруга.

Если супруга считает, что это ее личное имущество, она может обратиться суд, представить доказательства, что на приобретение квартиры тратились деньги родителей, а не совместные деньги семьи. Если появится судебное решение о том, что квартира — личное имущество жены, согласие мужа не потребуется. Но по умолчанию оно нужно.

— Когда я выходила замуж, у меня не было ничего, а у мужа уже была квартира и машина. Мы можем заключить брачный договор и прописать в нем, что квартира в случае развода перейдет мне?

— Есть две точки зрения: первая — можно, вторая — нельзя. Если читать буквально, то такая возможность Семейным кодексом РФ предусмотрена: супруги могут изменить законный режим собственности и установить иной режим, в том числе раздельной собственности, на все имущество супругов либо на имущество каждого из супругов.

Но в данном случае личное имущество одного супруга переходит в личную собственность второго. Такая сделка содержит элементы дарения, поэтому оформление ее через брачный договор в судебном порядке можно оспорить. А таких ситуаций лучше избегать.

О брачном договоре

— Собираюсь выходить замуж за иностранца. Можно ли с ним заключить брачный договор? Если да, какие документы для этого потребуются?

— Действующее законодательство не содержит каких-либо ограничений по заключению брачного договора с гражданином иностранного государства. Но заключая такой договор в Российской Федерации, стороны применяют к нему нормы российского права, которые могут противоречить нормам других стран, регулирующим заключение брачного договора. Поэтому то, что стороны пропишут в России, не обязательно будет распространяться на имущество, находящееся за пределами РФ.

На мой взгляд, правильно такой брачный договор заключать в отношении имущества и имущественных прав на территории РФ. Если же планируется проживание за пределами РФ и приобретение там дорогостоящего имущества, супругам стоит заключить брачный договор или его аналог на территории той страны, где имущественные отношения возникнут. Потому что бывают нюансы и по возрасту, в котором заключают брачный договор, и по тем позициям, которые в него включают.

Что касается документов, то понадобятся паспорта, СНИЛС, свидетельство о заключении брака или копия заявления в ЗАГС о регистрации брака.

— Обязательно ли брачный договор заключать у нотариуса? Нет ли такой услуги в МФЦ или где-то еще?

— Нет, это исключительно компетенция нотариуса, и законом предусмотрена обязательная нотариальная форма для брачного договора. Если эта форма нарушена, такой договор считается ничтожным. Он не создает никаких правовых последствий для сторон. И высшие судебные инстанции РФ неоднократно указывали, что режим собственности супругов может быть изменен только нотариально удостоверенным соглашением. Никакими другими соглашениями, заключенными в простой письменной или устной форме, такой режим поменяться не может.

— Мой муж азартный человек, играет на деньги, стал проигрывать все больше и больше. У нас уже есть брачный договор. Можно ли его дополнить, чтобы свои долги он погашал только за счет своего имущества?

— Любое изменение брачного договора возможно только по взаимному согласию сторон, в одностороннем порядке это сделать невозможно. Если второй супруг согласен, договор можно изменить или расторгнуть в любое время.

— Мы живем с молодым человеком в гражданском браке. Конечно, появляются какие-то общие вещи, техника. Недавно взяли автомобиль в кредит, оформили на него, но платим вместе. Можно ли как-то себя обезопасить, например, заключить брачный договор, чтобы не получилось, что, если мы разойдемся, все останется ему?

— Брачный договор можно заключить только между супругами (брак зарегистрирован) либо между лицами, которые имеют намерение заключить брак. Между лицами, состоящими в гражданском браке, без регистрации, брачный договор заключить нельзя. В данном случае действуют общие нормы законодательства, по которым имущество, приобретенное не в браке, является личной, раздельной собственностью каждого из этих лиц.

Но выход есть. Если молодые люди приобретают какие-то дорогостоящие покупки, например, объекты недвижимого имущества, и тратят на это совместные деньги, они могут оформить это имущество в общую долевую собственность по 1/2 доле.

— Много ли желающих заключать брачные договоры?

— Это нередкое нотариальное действие. Часто договор оформляют для получения льготной ипотеки или с господдержкой. Банки настаивают на заключении брачного договора перед заключением кредитных договоров, чтобы кредитные обязательства были личными обязательствами заемщика. Это рациональная позиция, потому что, к сожалению, много браков расторгается, и начинаются сложности с разделом имущества, а с ипотечным имуществом еще больше сложностей. Поэтому банки просят заемщиков заключить брачный договор, и такие моменты в нем урегулировать.

К тому же ментально россияне уже отходят от представления, что брачный договор — это прямой путь к расторжению брака. Люди уже понимают, что, наоборот, он во многих случаях позволяет сохранить отношения, и активно им пользуются.

Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)