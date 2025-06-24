Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко принял участие в конференции﻿

20 июня в центре «Мой бизнес» состоялась конференция «Арбитраж. Роль третейского разбирательства в повышении эффективности экономической деятельности». Мероприятие организовано Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Ильёй Пестерниковым и Центральным окружным отделением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В состав спикерской группы конференции вошли:

Николай Николаевич Приставка — исполняющий обязанности заместителя Губернатора города Севастополя;

Сергей Николаевич Колбин — депутат Законодательного Собрания города Севастополя, председатель комитет по экономике и инвестициям;

Александр Валерьевич Костерин — заместитель Председателя Арбитражного суда города Севастополя;

Владимир Вячеславович Блейз — заместитель руководителя Центрального окружного отделения Арбитражного центра при РСПП, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России.

В число слушателей конференции вошёл вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко. На мероприятии также присутствовали представители бизнеса, юридических компаний, эксперты в области арбитражного разбирательства обсудили актуальные вопросы и преимущества использования третейского разбирательства для разрешения гражданско-правовых споров в предпринимательской среде.

В рамках программы мероприятия докладчики представили алгоритмы применения третейского разбирательства в различных отраслях, поделились своими мнениями о перспективах развития арбитражного разбирательства в России и эффективном использовать этих инструменты для защиты интересов бизнеса.

источник: Нотариальная палата города Севастополя, фото: Герман Белоус