Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя провел занятие с пенсионерами﻿

Вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко 04 апреля 2024 года провел лекцию в формате круглого стола для представителей общественных организаций ветеранов в Севастопольском Доме ветеранов.

Беседа была посвящена теме оформления дарственной и завещания, и состоялась по инициативе директора Севастопольского дома ветеранов Алексея Драгана. Идея заключалась в том, чтобы сориентировать представителей ветеранских организациях в ключевых вопросах, касающихся оформления дарственной и завещания с тем, чтобы они могли в дальнейшем информировать ветеранов, пенсионеров и лиц пожилого возраста, состоящих в ветеранских организациях, о фундаментальных различиях этих двух нотариальных действий и правовых последствиях подписания данных документов. При подписании дарственной важно понимать, что после подписания этого документа право собственности на предмет дарения (квартиру, например) в тот же день переходит к одаряемому лицу. При этом дарение является безусловной сделкой и все устные договоренности остаются вопросом чести и совести человека, принимающего дар, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.

Завещание на первый взгляд тема не слишком обширная, но в ней есть масса нюансов. Это круг наследников, обязательные доли в наследстве, совместные завещания супругов, завещание с условием и другое. Все это надо учитывать, принимая решение о составлении завещания или продумывая его текст. Во всех нюансах наследственного права разбираться вовсе не обязательно, достаточно знать о их существовании. Для принятия грамотного решения необходимо обратиться к любому нотариусу. Он во время консультации выяснит вашу волю и расскажет, как правильно поступить для ее реализации. Следует отметить, что все консультации у нотариусов совершенно бесплатные. В данном случае оплата потребуется только для получения нотариально удостоверенного документа.

Есть и важный нюанс в процессе оформления наследственных прав. Законом установлен срок (шесть месяцев со дня смерти наследодателя) на принятие наследства. Т.е. за это время каждый наследник в обязательном порядке должен дойти до нотариуса и написать заявление о принятии либо отказе от наследства. Следует учитывать, что принятие наследства — это право наследника, но не обязанность. Соответственно, каждый сам решает, воспользоваться ему этим правом или нет. В то же время, однажды выразив свою волю в этом вопросе, изменить ее уже нельзя. Поэтому, волеизъявление должно быть взвешенным решением, лишенным эмоциональной составляющей.

Собравшиеся демонстрировали большую заинтересованность разъясняемыми нормами права и задавали много вопросов. После занятия слушатели выразили огромную признательность нотариусу за уделенное время и доступную для понимания форму донесения информации.

источник: Нотариальная палата Севастополя