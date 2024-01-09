Виза основателя-новатора в Великобританию: в чём преимущества и как получить

Виза основателя-новатора в Великобритании — или UK Innovator Founder visa — заменяет старые визы инноватора и стартапа. Дает иностранным предпринимателям возможность основать и развивать свой бизнес в Великобритании. Эта иммиграционная категория идеально подходит для бизнесменов с новыми идеями, или для опытных предпринимателей с многолетним опытом работы за рубежом, которые планируют расширить свою коммерческую деятельность в Великобритании. Но, конечно, есть нюансы её получения. Причём довольно существенные.

Ключевые особенности визы новатора в Великобританию:

бизнес-идея должна быть по-настоящему уникальной для английского рынка.

заявители должны получить одобрение признанной организации, представив инновационный бизнес-план, демонстрирующий жизнеспособность и масштабируемость проекта.

требуются инвестиции в новый бизнес. И нвестиции в существующий бизнес не допускаются!

вы можете начать бизнес в Великобритании как частное лицо или как деловой партнер.

после того, как ваш бизнес-проект будет одобрен, вам нужно будет создать компанию и активно участвовать в ее развитии.

При этом стоит отметить здесь ещё одно условие: Великобритания настаивает на том, что обладатели такой визы достигали своих целей в соответствии с первоначальным планом, указанном при подаче заявления на визу инноватора-основателя. Другими словами, декларировать одни намерения, а реализовывать другие, в Туманном Альбионе не получится.

Виза Новатора-основателя — да, но…

Так, стоят ли такие вложения — как моральные, так и финансовые, разумеется — возможных перспектив? Эксперты отмечают — естественно. И озвучивают основные преференции, которые даёт виза Founder Innovator. Но, правда, и предупреждают: ответственность получателей такой визы довольно велика.

Преимущества визы Новатора-основателя:

путь к ПМЖ и гражданству: виза Новатора-основателя ведет к получению ПМЖ и, в конечном итоге, к гражданству Великобритании. Это делает ее привлекательной для тех, кто планирует долгосрочное пребывание и становление полноправным гражданином.

виза Новатора-основателя ведет к получению ПМЖ и, в конечном итоге, к гражданству Великобритании. Это делает ее привлекательной для тех, кто планирует долгосрочное пребывание и становление полноправным гражданином. гибкость в бизнесе: заявителям предоставляется возможность развивать свой собственный бизнес, поддерживаемый инновационной идеей. Гибкость в выборе направления бизнеса может сделать этот путь привлекательным для тех, кто стремится к предпринимательской свободе.

заявителям предоставляется возможность развивать свой собственный бизнес, поддерживаемый инновационной идеей. Гибкость в выборе направления бизнеса может сделать этот путь привлекательным для тех, кто стремится к предпринимательской свободе. продвинутые требования: требования к заявителям включают в себя высокие стандарты, такие как уникальность бизнес-идеи, инновационность, финансовая устойчивость и языковые навыки. Это создает стимул для кандидатов предлагать качественные идеи и обеспечивать высокий уровень бизнес-плана.

Однако, следует учитывать следующее:

требования и ответственность: процесс получения визы требует соответствия высоким стандартам и ответственности в подготовке документов, бизнес-плана и взаимодействии с уполномоченными организациями.

процесс получения визы требует соответствия высоким стандартам и ответственности в подготовке документов, бизнес-плана и взаимодействии с уполномоченными организациями. инвестиции и риски: необходимо вложить средства в новый бизнес. Помимо этого, инвестиции должны быть направлены на создание успешного и инновационного предприятия, что включает в себя определенные финансовые риски.

необходимо вложить средства в новый бизнес. Помимо этого, инвестиции должны быть направлены на создание успешного и инновационного предприятия, что включает в себя определенные финансовые риски. компетитивность: бизнес-идея должна быть уникальной и конкурентоспособной на рынке. Это требование может быть вызовом для некоторых предпринимателей.

Поэтому, хотя виза Новатора-основателя предоставляет много перспектив для получения ПМЖ, необходимо тщательно оценить свои собственные бизнес-планы, ресурсы и амбиции, чтобы определить, насколько она соответствует вашим конкретным целям и возможностям.

Запрос на UK Innovator Founder visa — самостоятельно или с помощью экспертов

Решение о том, стоит ли пытаться получить визу Новатора-основателя самостоятельно или обращаться за помощью к профессионалам, зависит от ваших знаний в области иммиграционных процедур, опыта в бизнесе, а также от вашей уверенности в собственных способностях. Важно учесть несколько факторов:

Получение самостоятельно

сложность процедур: процесс получения визы Новатора-основателя включает в себя подготовку обширного бизнес-плана, взаимодействие с уполномоченными организациями и соблюдение высоких стандартов, установленных британскими иммиграционными властями.

процесс получения визы Новатора-основателя включает в себя подготовку обширного бизнес-плана, взаимодействие с уполномоченными организациями и соблюдение высоких стандартов, установленных британскими иммиграционными властями. знание правил и требований: необходимо иметь хорошее понимание требований и правил, связанных с визой Новатора-основателя. Ошибки или недопонимание могут затруднить процесс и привести к задержкам или отказу.

Обращение к профессионалам

опыт и экспертиза: иммиграционные консультанты или адвокаты с опытом в области виз Новатора-основателя обладают знаниями и экспертизой, которые могут сделать процесс более гладким и успешным.

иммиграционные консультанты или адвокаты с опытом в области виз Новатора-основателя обладают знаниями и экспертизой, которые могут сделать процесс более гладким и успешным. уменьшение рисков: профессионалы могут помочь избежать распространенных ошибок, уточнить детали и уменьшить риски отказа.

профессионалы могут помочь избежать распространенных ошибок, уточнить детали и уменьшить риски отказа. сопровождение процесса: получение визы – это многоэтапный процесс, и профессиональные помощники могут обеспечить сопровождение на каждом этапе, обеспечивая правильное выполнение требований.

Итоговый выбор зависит от ваших собственных навыков, времени, уверенности и готовности вложить усилия в изучение деталей процесса. Если у вас есть сомнения или вы хотите уменьшить риски, обращение к опытным профессионалам может быть целесообразным решением. Важно выбрать лицензированного и надежного специалиста, чтобы обеспечить успешное продвижение ваших планов.

Насколько рассчитана виза Новатора? На 3 года. Продление визы новатора также предусмотрено. При этом, конечно, доведётся пройти ряд определённых процедур. И главное: доказать свою бизнес-состоятельность. А именно: ваш проект должен активно работать; вы должны быть готовые его развивать и дальше, а может быть и вкладываться в учреждение нового. Ну и — бизнес должен быть поддержан уполномоченной организацией.