Попытки переписать историю являются ничем иным, как бомбой замедленного действия, подложенной под собственное будущее, уверен Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса. Будучи общественным деятелем, чей фокус сосредоточен на борьбе с антисемитизмом и сохранением памяти о событиях Холокоста, Вячеслав Моше Кантор особенно болезненно воспринимает попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, преуменьшить значение преступлений нацистов или вовсе оправдать их, как и их пособников.

Увы, всё чаще сегодня эти попытки предпринимаются даже на высоком уровне в отдельных странах, отмечает Вячеслав Моше Кантор. Всё чаще звучат голоса отрицателей Холокоста, голоса тех, кто говорит о меньшем масштабе страшной трагедии, а также пытается найти объяснение нацистским преступлениям и обелить тех, кто выступал пособниками нацистов в годы войны. Подобные попытки недопустимы, убеждён Вячеслав Моше Кантор и неизменно приветствует твёрдую позицию, которую сохраняют относительно этого вопроса отдельные государства, особенно – Российская Федерация и лично президент РФ Владимир Путин.

В России действительно тема попыток реабилитации нацизма встречает твёрдый отпор, в том числе и на государственном уровне. Так, в сентябре 2021 года на заседании организационного комитета «Победа» под председательством Владимира Путина генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил за включение реабилитации нацизма в разряд экстремистской деятельности, что позволит наказывать подобные попытки со всей строгостью, применяемой в целом к подобному сектору преступлений, а также даст правоохранителям более широкие полномочия и возможности по противодействию этим явлениям. Пока же в новом законе, разработкой которого занимается прокуратура, будет подробно прописано и само понятие «реабилитации нацизма». В этом законопроекте будет закреплена «незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского трибунала принципов международного права, нормативное определение реабилитации нацизма», отметил Игорь Краснов.

По мнению российских законотворцев, подобное совершенствование правового регулирования будет прежде всего работать на сохранение исторической правды о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Поэтому инициативы, подобные высказанной генеральным прокурором, поддерживают многие члены правительства и парламента. Сам Владимир Путин также неоднократно высказывался против любых попыток переписывания и фальсификации истории Второй мировой войны, а тех, кто пытается обелить и оправдать нацизм, президент РФ назвал современными коллаборационистами.