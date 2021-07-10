Вячеслав Моше Кантор приветствует жёсткую позицию Владимира Путина относительно антисемитизма

Борьба с антисемитизмом для президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора является одним из основных направлений общественной работы. Это оправданно, ведь антисемитизм в последние годы испытывает пугающий рост. Об этом говорят исследования: так, рост антисемитизма на протяжении вот уже нескольких лет фиксируют специалисты Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. 2020 год, несмотря на изоляцию и карантинные меры, ограничившие передвижение как потенциальных преступников, так и их жертв не стал исключением. Пусть число непосредственных преступлений и физических атак на почве антисемитизма и снизилось, сами антисемитские настроения пережили тревожный подъём, особенно в интернет-сфере.

По мнению Вячеслава Моше Кантора, антисемитизм сегодня представляет опасность далеко не только для евреев, но для всего общества, и расценивать его необходимо как показатель глубинных общественных проблем. История уже продемонстрировала, к каким катастрофическим последствиям может привести рост антисемитизма, на который не будет вовремя дан соответствующий ответ.

С этой точки зрения неудивительно, что Вячеслав Моше Кантор рассматривает проблему антисемитизма в тесной связке с темой сохранения исторической памяти – а именно тех уроков, что история преподала человечеству. Среди своих неизменных союзников в борьбе как с распространением антисемитизма, так и с попытками переписать историю, Вячеслав Моше Кантор называет и Россию, а именно – президента Российской Федерации Владимира Путина, который на протяжении многих лет высказывает достаточно жёсткую позицию относительно недопустимости любых форм экстремизма, в том числе и антисемитизма, а также понимает ту глобальную опасность, что антисемитизм собой представляет.

Так, в январе 2020 года, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, Владимир Путин посетил Израиль и провёл встречу с президентом страны Реувеном Ривлином. Помимо благодарности Израилю за усилия по сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны, Владимир Путин также высказался об опасностях антисемитизма. По мнению президента РФ, эти опасности нельзя преуменьшать или замалчивать, ведь исторически уже известно, чем антисемитизм заканчивается — а именно концентрационными лагерями.

Нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлением ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило, — заявил Владимир Путин.

Этой же позиции придерживается и Вячеслав Моше Кантор, который неоднократно заявлял о той ответственности, что лежит сегодня на лидерах ведущих стран, лидерах общественного мнения и международном сообществе в целом: а именно, об ответственности хранить историческую память и её уроки, не допуская повторения страшных страниц истории.