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Включённые в реестр контролируемых лиц иностранцы не могут совершать сделки с недвижимостью в Крыму

Включённые в реестр контролируемых лиц иностранцы не могут совершать сделки с недвижимостью в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:21 31.03.2025

Нелегально находящиеся в Республике Крым и включённые в реестр контролируемых лиц иностранные граждане не смогут совершать сделки с недвижимостью на территории региона. Об изменениях в Федеральных законах 260-ФЗ и 218-ФЗ рассказала заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

На официальном сайте Министерства внутренних дел России начал функционировать сервис «Реестр контролируемых лиц» — ведомственная база данных с актуальными сведениями об иностранцах, незаконно находящихся на территории РФ.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 260-ФЗ, вступившего в силу 5 февраля 2025 года, в отношении указанных в этой базе иностранных граждан или лиц без гражданства должен применяться ряд ограничительных мер, таких как запрет на приобретение ими недвижимого имущества, а также запрет любых действий по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимость.

Иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц, будет отказано в приеме любых заявлений и документов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимость, в том числе для отчуждения недвижимости, внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, регистрации прав (как ранее возникших, так и возникающих с момента государственной регистрации), а также заявлений на исправление реестровой ошибки.

Если каким-то образом иностранному гражданину удастся подать заявление на услуги учетно-регистрационной сферы, уже госрегистраторы будут по его паспортным данным проверять, содержится ли в реестре МВД информация об этом заявителе. Если имя иностранца окажется в списке, значит он находится в РФ нелегально, и ему в любом случае будет отказано в предоставлении услуг.

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При этом миграционное законодательство не содержит запрета на подачу иностранцами заявлений о внесении в ЕГРН сведений по инициативе заинтересованного лица или в уведомительном порядке, заявления об исправлении технической ошибки, а также запроса на предоставление сведений из ЕГРН.

Так или иначе поставить имущество на кадастровый учёт и зарегистрировать права мигранты смогут только после приведения своего правового статуса в соответствие с требованиями российского законодательства и исключения из реестра контролируемых лиц.

К реестру контролируемых лиц будут иметь доступ не только представители органов власти и госучреждений, но и физические лица. Таким образом, граждане, прежде чем отчуждать недвижимость иностранному лицу, смогут самостоятельно проверить данные о нём и в случае обнаружения персональных данных такого участника сделки в реестре не тратить время на заключение с ним договора, — отметила Юлия Жиганова.

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