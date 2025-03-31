Включённые в реестр контролируемых лиц иностранцы не могут совершать сделки с недвижимостью в Крыму

На официальном сайте Министерства внутренних дел России начал функционировать сервис «Реестр контролируемых лиц» — ведомственная база данных с актуальными сведениями об иностранцах, незаконно находящихся на территории РФ.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 260-ФЗ, вступившего в силу 5 февраля 2025 года, в отношении указанных в этой базе иностранных граждан или лиц без гражданства должен применяться ряд ограничительных мер, таких как запрет на приобретение ими недвижимого имущества, а также запрет любых действий по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимость.

Иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц, будет отказано в приеме любых заявлений и документов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимость, в том числе для отчуждения недвижимости, внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, регистрации прав (как ранее возникших, так и возникающих с момента государственной регистрации), а также заявлений на исправление реестровой ошибки.

Если каким-то образом иностранному гражданину удастся подать заявление на услуги учетно-регистрационной сферы, уже госрегистраторы будут по его паспортным данным проверять, содержится ли в реестре МВД информация об этом заявителе. Если имя иностранца окажется в списке, значит он находится в РФ нелегально, и ему в любом случае будет отказано в предоставлении услуг.

При этом миграционное законодательство не содержит запрета на подачу иностранцами заявлений о внесении в ЕГРН сведений по инициативе заинтересованного лица или в уведомительном порядке, заявления об исправлении технической ошибки, а также запроса на предоставление сведений из ЕГРН.

Так или иначе поставить имущество на кадастровый учёт и зарегистрировать права мигранты смогут только после приведения своего правового статуса в соответствие с требованиями российского законодательства и исключения из реестра контролируемых лиц.