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ЧП в крымском парке "Тайган": на Олега Зубкова напал лев. Состояние владельца зоопарка тяжелое
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков продолжит работать со львами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 05.07.2025

Учредитель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва, намерен продолжать работать со львами и другими животными, независимо от обстоятельств.

Поверьте, ничего не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя. Не сердитесь на меня, но я буду ходить ко львам, общаться со львами и с другими животными. Это мой путь, я его выбрал и пройду до конца, — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале парка.

Зубков поблагодарил всех, кто за него переживал. Он подчеркнул, что эта поддержка для него очень важна.

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По поводу напавшего на него льва, владелец «Тайгана» подтвердил, что животное останется в парке на территории «саванны».

Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жить, просто с ним нужно будет вести себя по-другому — не так, как это сделал я, — сообщил он.

Зубков отметил, что его работа сопряжена с риском так же, как и другие профессии, например, электрика или строителя.

источник: РИА Новости Крым 

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