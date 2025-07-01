Владелец «Тайгана» Олег Зубков может вернуться домой уже через неделю

Учредитель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, ранее переживший нападение льва, может вернуться домой уже через неделю, сообщила ТАСС сотрудница Татьяна Алексагина, взявшая на себя руководство парком.

Он хорошо себя чувствует, насколько это возможно. <…> Сильно ничего, кроме трахеи, не задето, трахею зашили. Он прекрасно соображает, ходит, полностью сам себя обслуживает и управляет парком дистанционно. Мне почему-то кажется, что через неделю он уже будет дома, — рассказала она.

Алексагина отметила, что сейчас Зубков находится на лечении антибиотиками, так как врачи опасаются возможного заражения от попадания грязи или остатков пищи из-под когтей у льва.

источник: ТАСС