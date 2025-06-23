Владелец «Тайгана» Олег Зубков по-прежнему в тяжелом состоянии. Его перевезли в Симферополь

Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь, — проинформировали в ведомстве.

О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы — здесь.

Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.

источник: РИА Новости Крым