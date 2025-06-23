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Владелец "Тайгана" Олег Зубков по-прежнему в тяжелом состоянии. Его перевезли в Симферополь
фото: РИА Новости Крым

Владелец «Тайгана» Олег Зубков по-прежнему в тяжелом состоянии. Его перевезли в Симферополь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 23.06.2025

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, его состояние тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь, — проинформировали в ведомстве.

О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы — здесь.

Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.

Узнайте больше:  Крымчане передали военным медикам авто для эвакуации раненных

источник: РИА Новости Крым 

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