Владелец «Тайгана» Олег Зубков по-прежнему в тяжелом состоянии. Его перевезли в Симферополь

Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь, — проинформировали в ведомстве.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы — здесь.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
источник: РИА Новости Крым
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