Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы. Ходит, разговаривает, шутит: «Я воскрес»

Я воскрес. Вот еще немножко есть дырки, которые зарастут. Посчитали возможным меня перевести на домашнее лечение, — цитирует РИА Новости Крым Олега Зубков.

Олега Зубкова выписали из больницы, видео опубликовано в ТГ-канале парка львов «Тайган». Он пробыл в больнице 10 дней. Сам директор сафари-парка положительно отзывается о своем самочувствие и даже шутит.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.

Справка: Парк львов «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

источник: РИА Новости Крым