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Новости Республики
"Кольчуга", "лёгкий испуг" и "чудо", но всё могло быть гораздо хуже: о состоянии владельца "Тайгана" Олега Зубков
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы. Ходит, разговаривает, шутит: «Я воскрес»

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 11:28 05.07.2025

Олега Зубкова выписали из больницы, видео опубликовано в ТГ-канале парка львов «Тайган». Он пробыл в больнице 10 дней. Сам директор сафари-парка положительно отзывается о своем самочувствие и даже шутит.

Я воскрес. Вот еще немножко есть дырки, которые зарастут. Посчитали возможным меня перевести на домашнее лечение, — цитирует РИА Новости Крым Олега Зубков.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.

Справка: Парк львов «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

источник: РИА Новости Крым 

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