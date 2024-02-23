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Владимир Константинов:  День Защитника Отечества — праздник поистине всенародный

Владимир Константинов:  День Защитника Отечества — праздник поистине всенародный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:45 23.02.2024

День Защитника Отечества — это праздник поистине всенародный и один из самых любимых у нас в России, отметил в своем поздравлении председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

В поздравлении, в частности, говорится:

«В этот день мы вспоминаем военных, стоящих на страже мира и спокойствия наших граждан. Сегодня эти слова звучат особенно весомо, поскольку наши воины на линии боевого соприкосновения бьются за Родину с современными нацистами, сражаются за будущее наших детей и внуков, спасая их от перспективы стать материалом для проведения опытов в дьявольских биолабораториях или пойти на органы для заокеанских вырожденцев.

Это также праздник всех, кто честно отслужил в войсках, пусть даже на их долю не выпало жестоких испытаний участия в боях. Они были к этому готовы, они честно и достойно несли свою службу. И потому 23 февраля для них всегда будет особенным днём, их заслуженным праздником.

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Отечество защищают и те, кто ударным трудом на своих рабочих местах обеспечивает нашу армию всем необходимым для Победы. В последние годы работники военно-промышленного комплекса совершили поистине трудовой подвиг, превзойдя оборонную промышленность всего коллективного Запада.

На страже Отечества стоят наши медики, работники образовательной сферы и те, кто кормит Россию, обеспечивает нас потребительскими товарами, добывает из недр нашей страны её несметные богатства.

Словом, если каждый из нас добросовестно выполняет свой служебный и профессиональный долг на своём месте — все мы являемся защитниками Отечества и все приближаем нашу Победу. Одну на всех. Победу Правды над Ложью, Добра над Злом».

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