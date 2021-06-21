Владимир Константинов осмотрел места подтопления в Керчи и Ленинском районе

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе рабочей поездки в Керчь осмотрел Керченскую больницу № 1 и улицы города, пострадавшие от подтопления, а также пообщался с местными жителями и руководством больницы. В рабочей поездке приняли участие первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, депутаты крымского парламента и Керченского городского совета, глава администрации Керчи Сергей Бороздин, руководство Ленинского района.

Спикер крымского парламента осмотрел состояние домовладений на улицах Комарова, Жени Дудник и Горбульского, пострадавших из-за проливных дождей. 17 июня в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков, в результате оказались подтоплены более 240 жилых домов. На данный момент в городе продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, на месте работают сотрудники МЧС.

Владимир Константинов отметил, что на сегодняшний день задача власти номер один — это устранить последствие стихии, а также произвести выплату компенсаций пострадавшим.

Многие жители потеряли всё своё имущество. С Главой Республики Сергеем Аксёновым обсудили стратегический план по оказанию помощи, нас поддерживает Президент Владимир Путин. Подчеркну, что любая проблема решается, какой бы сложной она не была. В домах, где невозможно дальнейшее проживание людей, будем решать вопрос с их отселением, — сказал спикер крымского парламента.

Он осмотрел состояние Керченской больницы. От непогоды больше всего пострадала лаборатория, которая расположена на первом этаже медучреждения. Владимир Константинов подчеркнул, что второй день в здании работают волонтеры и депутаты крымского парламента, помогают очистить помещение от последствий стихии.

Председатель Госсовета РК посетил село Приозёрное Ленинского района. Из-за проливных дождей здесь подтоплено порядка 65 жилых домов. Спикер пообщался с местными жителями, осмотрел домовладения и объекты населённого пункта.

Жители Приозёрного обратились к Владимиру Константинову с просьбой помочь им приобрести одежду, детскую обувь, лекарства, продукты и посуду. Глава Госсовета подчеркнул, что всем будет оказана помощь. Он добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» в крымском парламенте начали сбор денежных средств для помощи жителям муниципальных образований, пострадавшим от подтопления в результате выпадения обильных осадков. Он также обратился к местной власти с просьбой оперативно собрать всю информацию о том, какая ещё нужна помощь людям.

Константинов передал 300 продуктовых наборов и питьевую воду для пострадавших жителей Керчи и села Приозёрное Ленинского района.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.