Владимир Константинов предлагает вернуться на миг в историю, в март 2014-го

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов в День воссоединения Крыма с Россией вспоминает: что подтолкнуло нас тогда, в марте 2014 года, на проведение референдума? Как это всё получилось? Политик предлагает окунуться на миг в атмосферу тех поистине исторических дней.

Рассказывает Владимир Константинов:

Ровно восемь лет назад начался беспрецедентный в истории мира государственный переворот, организованный по указке Запада, опирающийся на националистические и неонацистские группировки, сформированные на Украине. Этот переворот происходил уже без всяких масок, без красивых слов. Захватчики вовсю демонстрировали свой звериный оскал. Они брали власть в регионах, они захватили её в Киеве. С самого начала это была неприкрытая агрессия, с самого начала пролилась кровь. Стало очевидно, что на Украину надвигается большая беда.

Крым долго жил в составе Украины. Жизнь в Украине не была сладкой для нас, но мы терпели, понимали, что, наверное, мы должны найти свое место в новом независимом украинском государстве. Но мы и тогда не принимали того, что это место второсортное, что новое государство строится за счет нас, за счет крымчан, за счет всех русских, живущих на Украине. Мы боролись за свои ценности, за своё достойное место в составе Украины.

Но когда случился переворот, стало очевидно, что он ставит своей целью уничтожение всего русского на Украине, уничтожение Крыма как такового. Уничтожить хотели не просто нашу автономию, остатки нашей государственности. Они намеревались уничтожить всё: наш язык, культуру, наши сакральные ценности. Стало понятно, что для нас готовится концентрационный лагерь, что нам не оставят места на нашей земле. Им нужен был Крым, но не нужны были крымчане. Мы должны были все умереть или уехать.

Конечно, ожидание этой катастрофы витало над нами в те смутные февральские дни. Стало понятно, что только чудо может нас спасти. А это чудо — Крымская весна. Мы объединились. И у нас всё получилось. Всё совпало. С нами был Президент Российской Федерации, этот мужественный человек, который взял на себя ответственность за судьбу Крыма и всей России. Мы были едины: крымская республиканская власть, активисты русского движения, простые крымчане, не интересовавшиеся ранее политикой.

Очень вовремя на своём месте оказался Сергей Валерьевич Аксёнов, который возглавил исполнительную власть Крыма. Неоценим вклад в нашу общую победу Олега Евгеньевича Белавенцева, ставшего самым важным мостиком между Крымом и Москвой, между крымчанами и высшим государственным руководством Российской Федерации.

Мы все объединились вокруг достижения общей цели. Так в истории бывает нечасто. Но самое важное — нас поддержали крымчане. Стало понятно, что это наше, общекрымское, дело. Оно касается каждого из нас. Мы отбросили все свои противоречия, все свои претензии друг к другу. Мы объединились во имя спасения Крыма. Но что более важно, нас поддержала вся Россия, поддержал Президент страны. Именно поэтому у нас с вами всё получилось.

Сегодня, по истечении восьми лет, смотря на то, что происходит на соседней с нами территории бывшей Украины, мы понимаем, от какой беды мы спаслись. Мы сегодня имеем мирное развитие, строим планы на будущее. И у нас мир, процветание. А территория Украины занята нацистами и бандеровцами. Конечно, она в результате военной спецоперации будет от этой мерзости очищена.

Мы освободим украинский народ из-под ярма этих нацистских бандитов, напрочь продавшихся Западу и США. Они совершили самое великое предательство в истории нашего Русского мира, предали всю нашу историю, своих предков, НАШИХ ОБЩИХ ПРЕДКОВ. Конечно, мы победим в этой схватке с Западом. Все будет у нас хорошо. На территории Украины установится новая государственность. Какой она будет, я не знаю. Никто, наверное, не знает. Это решать людям. Но нацизм и русофобия навсегда будут искоренены на этой земле.

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