Владимир Константинов: события Крымской весны стали фундаментальными для жителей Крыма

Тема крымского референдума, день воссоединения Крыма с Россией — это для крымчан будет всегда одним из важнейших праздников нашей современности, и эта дата врастает в крымскую реальность, крымскую ментальность. У нас когда дети называют все эти события, они в общем-то не ошибаются, нет искажений, преувеличения. То есть эта дата становится уже фундаментальной и будет только крепнуть с годами, — цитирует Владимира Константинова ТАСС.