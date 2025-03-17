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Владимир Константинов: события Крымской весны стали фундаментальными для жителей Крыма
фото: © Донат Сорокин/ ТАСС

Владимир Константинов: события Крымской весны стали фундаментальными для жителей Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 17.03.2025

Референдум 2014 года о принятии Крымского полуострова в состав России и события, предшествующие ему, стали фундаментальными для жителей Крыма, это важнейший праздник на полуострове, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов на пресс-конференции.

Тема крымского референдума, день воссоединения Крыма с Россией — это для крымчан будет всегда одним из важнейших праздников нашей современности, и эта дата врастает в крымскую реальность, крымскую ментальность. У нас когда дети называют все эти события, они в общем-то не ошибаются, нет искажений, преувеличения. То есть эта дата становится уже фундаментальной и будет только крепнуть с годами, — цитирует Владимира Константинова ТАСС. 

источник: ТАСС

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