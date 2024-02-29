Владимир Константинов: в Послании Президента Федеральному собранию заключена программа развития России  

По словам Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, в Послании Президента Федеральному Собранию заключена программа развития страны на ближайшие 6 лет. Комментарий:

В приоритете – вопросы наращивания продолжительности и качества жизни граждан РФ. Именно этими параметрами и будут, согласно установкам Президента, оцениваться успехи нашего развития.

Всё остальное вытекает из этой основной, краеугольной цели: это и развитие системы здравоохранения, и настоящая реформа национальной системы образования, намеченная в Послании. На это заточена и система поддержки российской семьи.

С целью роста продолжительности и качества жизни наших людей жёстко корреспондируется обеспечение дальнейшего экономического роста, ориентированное на повышение производительности труда, приоритет высокотехнологичным отраслям и укрепление экономической независимости страны. Кстати, эти задачи потребуют нового качества кадров, для чего и нужны кардинальные преобразования в области их подготовки и образования в целом.

Одним словом, перед нами целостный логически увязанный документ, на основе которого нам предстоит жить и работать в ближайшие годы. Это – программа Президента на его следующую каденцию.

После её реализации мы получим совсем другую страну – более современную, конкурентоспособную, более удобную и благоустроенную для жизни наших граждан.

Президент чётко даёт понять, что всё это надёжно защищено. И никакие «партнёры» не смогут нам помешать. На них у нас есть дубинка. Если будет надо, то и ядерная.