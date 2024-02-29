Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Владимир Константинов: в Послании Президента Федеральному собранию заключена программа развития России  
актуально в республике
Владимир Константинов: в Послании Президента Федеральному собранию заключена программа развития России  
Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Константинов: в Послании Президента Федеральному собранию заключена программа развития России  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:27 29.02.2024

По словам Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, в Послании Президента Федеральному Собранию заключена программа развития страны на ближайшие 6 лет. Комментарий:

В приоритете – вопросы наращивания продолжительности и качества жизни граждан РФ. Именно этими параметрами и будут, согласно установкам Президента, оцениваться успехи нашего развития.

Всё остальное вытекает из этой основной, краеугольной цели: это и развитие системы здравоохранения, и настоящая реформа национальной системы образования, намеченная в Послании. На это заточена и система поддержки российской семьи.

С целью роста продолжительности и качества жизни наших людей жёстко корреспондируется обеспечение дальнейшего экономического роста, ориентированное на повышение производительности труда, приоритет высокотехнологичным отраслям и укрепление экономической независимости страны. Кстати, эти задачи потребуют нового качества кадров, для чего и нужны кардинальные преобразования в области их подготовки и образования в целом.

Узнайте больше:  На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Одним словом, перед нами целостный логически увязанный документ, на основе которого нам предстоит жить и работать в ближайшие годы. Это – программа Президента на его следующую каденцию.

После её реализации мы получим совсем другую страну – более современную, конкурентоспособную, более удобную и благоустроенную для жизни наших граждан.

Президент чётко даёт понять, что всё это надёжно защищено. И никакие «партнёры» не смогут нам помешать. На них у нас есть дубинка. Если будет надо, то и ядерная.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Путин

Комментарии для сайта Cackle
Владимир Путин
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.