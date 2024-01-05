Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина

Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Владимира Путина вручены в центральном избирательном штабе. Мероприятие провел сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

Удостоверения получили военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Николай Ваганов, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев и другие.

Среди доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Владимира Путина есть и крымчане: генеральный директор АО «Завод «Фиолент» Александр Баталин, олимпийский чемпион, советник директора тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» Рустем Казаков, заведующий Кольчугинской участковой больницей – врач-терапевт Борис Левин.

Более подробно о всех доверенных лицах можно узнать ЗДЕСЬ.