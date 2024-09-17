Владимир Нечаев переназначен ректором Севастопольского госуниверситета

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Владимир Нечаев назначен ректором СевГУ Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Владимира Нечаева ректором Севастопольского государственного университета на второй срок. Владимир Дмитриевич возглавил СевГУ в 2017 году. За эти годы в вузе на треть увеличилось количество обучающихся. Университет начал принимать участие в национальных проектах и федеральных программах, в том числе ведет работу в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Создан научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех». СевГУ существенно улучшил позиции в Национальном рейтинге университетов группы «Интерфакс». «Владимир Дмитриевич — человек, преданный науке и образованию. На протяжении многих лет мы с ним плодотворно сотрудничаем. Будучи председателем наблюдательного совета СевГУ, я вижу, как университет динамично развивается под его руководством, реализует смелые проекты и вносит большой вклад в развитие нашего города. Благодаря его усилиям СевГУ стал настоящим центром притяжения для талантливой молодежи, ведущей научной площадкой не только на юге России, но и в масштабах всей страны, и надежным партнером для органов власти. Уверен, что второй ректорский срок Владимира Дмитриевича Нечаева станет временем еще более значимых достижений для СевГУ, и что под его руководством вуз ждут яркие победы и прорывные проекты», – прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В.Д. Нечаев – доктор политических наук, доцент, автор научных и учебно-методических работ, в том числе монографий «Территориальная организация местного самоуправления в современной России: генезис и институциональные эффекты», «Институциональная организация местного самоуправления в постсоветской России: динамика и институциональные эффекты», «Региональный миф в политической культуре современной России». В 1995 году окончил с отличием Курский государственный педагогический университет по специальности «История». В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008 году – докторскую диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова. В разные годы занимал должности руководителя научного проекта Международного института гуманитарно-политических исследований, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, ректора Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, первого проректора Московского педагогического государственного университета. С 2017 года он также является председателем Севастопольского регионального отделения Российского общества «Знание». Действительный член Крымской академии наук. «Считаю большой честью для себя работать в Севастопольском государственном университете. Постараюсь оправдать высокое доверие, оказанное мне», — сказал Владимир Нечаев. -- Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет

Владимир Нечаев переназначен ректором Севастопольского госуниверситета

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:50 17.09.2024

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Владимира Нечаева ректором Севастопольского государственного университета на второй срок.

Владимир Нечаев возглавил СевГУ в 2017 году. За эти годы в вузе на треть увеличилось количество обучающихся. Университет начал принимать участие в национальных проектах и федеральных программах, в том числе ведет работу в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Создан научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех». СевГУ существенно улучшил позиции в Национальном рейтинге университетов группы «Интерфакс».

Владимир Дмитриевич — человек, преданный науке и образованию. На протяжении многих лет мы с ним плодотворно сотрудничаем. Будучи председателем наблюдательного совета СевГУ, я вижу, как университет динамично развивается под его руководством, реализует смелые проекты и вносит большой вклад в развитие нашего города. Благодаря его усилиям СевГУ стал настоящим центром притяжения для талантливой молодежи, ведущей научной площадкой не только на юге России, но и в масштабах всей страны, и надежным партнером для органов власти. Уверен, что второй ректорский срок Владимира Дмитриевича Нечаева станет временем еще более значимых достижений для СевГУ, и что под его руководством вуз ждут яркие победы и прорывные проекты, – прокомментировал  губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В.Д. Нечаев – доктор политических наук, доцент, автор научных и учебно-методических работ, в том числе монографий «Территориальная организация местного самоуправления в современной России: генезис и институциональные эффекты», «Институциональная организация местного самоуправления в постсоветской России: динамика и институциональные эффекты», «Региональный миф в политической культуре современной России».

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В 1995 году окончил с отличием Курский государственный педагогический университет по специальности «История». В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008 году – докторскую диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова.

В разные годы занимал должности руководителя научного проекта Международного института гуманитарно-политических исследований, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, ректора Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, первого проректора Московского педагогического государственного университета. С 2017 года он также является председателем Севастопольского регионального отделения Российского общества «Знание». Действительный член Крымской академии наук.

Считаю большой честью для себя работать в Севастопольском государственном университете. Постараюсь оправдать высокое доверие, оказанное мне, — сказал Владимир Нечаев.

источник: Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет

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