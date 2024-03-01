Владимир Путин анонсировал Национальный проект «Молодежь России»

Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию РФ рассказал о развитии страны. В выступлении прозвучала важнейшая инициатива для молодёжи страны — запуск программы «Молодежь России», которой сегодня действительно не хватает.

Завтрашний день страны определят устремления нынешнего, молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, — это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект – «Молодёжь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны, — отмечает в своём выступлении Президент.

Считаю данное решение правильным и своевременным. У молодежи появится свой национальный проект с четким пониманием приоритетов своего развития и своей реализации в обществе. Этот нацпроект создаст новые условия и возможности для развития молодежных организаций в стране, — подчеркивает Владимир Кайданский, руководитель студенческих отрядов Республики Крым.

информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», а также использованы фотоматериалы с сайта http://kremlin.ru