Владимир Путин: для борьбы с коронавирусом нужны экстраординарные меры

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, нужны экстраординарные меры. Об этом 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в онлайн-режиме видеоконференции заявил Президент России Владимир Путин.

Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции, — сказал он.

Путин отметил, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий всего международного сообщества. И именно такой подход Россия продвигает на различных международных площадках — ООН, СНГ и G20. Президент подчеркнул, что в этом вопросе важно сотрудничество всех стран, в том числе и на уровне ЕАЭС, поэтому Россия поддерживает совместный документ по борьбе с коронавирусом, подготовленный членами союза.

Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Путин заявил, что по оценкам экспертов, пик заболеваемости в стране еще не пройден. Он напомнил, что во многих регионах России введен режим самоизоляции или карантин, а до 30 апреля в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции, — добавил он.

Путин также отметил, что для минимизации негативных последствий пандемии, правительством выделены средства, общий объем которых составляет 1,2% ВВП. Для предотвращения оттока капитала налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета, была увеличена до 15%.

Отдельно российский лидер отметил антикризисную работу, которая развёрнута по линии Евразийского экономического союза.

Для импорта на территорию Евразэс социально значимых товаров – продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты – открыт зелёный коридор. Правительства государств Союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медицинских препаратов и техники, социально значимых товаров, с тем чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке, если возникнет необходимость помогать друг другу с доставкой гуманитарной помощи, товаров первой необходимости. Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать промышленное производство наших стран, те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии. Речь идёт, прежде всего, о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта, — подчеркнул Президент России.

Он напомнил, что к очередному заседанию Высшего совета, которое запланировано на 19 мая, готовится проект стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Предложил бы с учётом приобретаемого в условиях пандемии опыта усилить положения документа, которые касаются сотрудничества в области здравоохранения, оценить, насколько имеющиеся механизмы адекватны и позволят нам в будущем, в случае повторения подобных критических ситуаций, действовать более оперативно, более слаженно и с большей отдачей, — сказал Путин.

В онлайн-конференции участвовали: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Фото: kremlin.ru.