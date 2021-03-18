Владимир Путин: Крым — важное место для нашего сердца, для души и веры

Крым является святой землей для России, сакральным местом и центром формирования духовного единства страны. Об этом заявил в четверг Президент Владимир Путин на концерте по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это ещё и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остаётся самой большой по территории страной в мире, — сказал Путин.

Он напомнил о восстановлении исторической справедливости:

С древнейших времён наши предки осваивали эту территорию. В X веке её значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсоне, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства.

Владимир Путин заявил:

Крым — чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Но это не всё. Позднее, в XVII‒XVIII веках, в XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России. В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства.

По словам российского лидера, страна готова жить в новых геополитических условиях.

Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперёд, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано. И результат референдума 2014 года – ещё не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он ещё заключается в том, что мы ещё раз ясно, чётко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины, — отметил Владимир Путин.

Он прямо спросил аудиторию, собравшуюся в Лужниках: Мы любим Россию? И получил единодушный ответ: Да!

Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач. Мы многое сделали, но многое ещё предстоит сделать в России в целом и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы! Спасибо, — подытожил российский Президент.

Фото: kremlib.ru.