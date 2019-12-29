Владимир Путин: Крымский мост построен на века

Крымский мост построен по самым современным технологиям и при правильном обслуживании может простоять века. Такой комментарий президент РФ Владимир Путин дал воскресной программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» .

Глава государства отметил, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он может и веками будет стоять, конечно, — сказал Президент.

Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии».

Владимир Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход.

Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически всё — на собственных технологиях, — сказал Президент.

Участников строительства моста Путин назвал молодцами.