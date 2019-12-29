Владимир Путин: Крымский мост построен на века

Крымский мост построен по самым современным технологиям и при правильном обслуживании может простоять века. Такой комментарий президент РФ Владимир Путин дал воскресной программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала
Глава государства отметил, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».
Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он может и веками будет стоять, конечно, — сказал Президент.
Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии».
Владимир Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход.
Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически всё — на собственных технологиях, — сказал Президент.
Участников строительства моста Путин назвал молодцами.
Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо, — заключил Глава государства.