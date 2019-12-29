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Владимир Путин: Крымский мост построен на века
Фото: ТАСС

Владимир Путин: Крымский мост построен на века

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 29.12.2019

Крымский мост построен по самым современным технологиям и при правильном обслуживании может простоять века. Такой комментарий президент РФ Владимир Путин дал воскресной программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Глава государства отметил, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он может и веками будет стоять, конечно, — сказал Президент.

Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии».

Владимир Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход.

Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически всё — на собственных технологиях, — сказал Президент.

Участников строительства моста Путин назвал молодцами.

Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо, — заключил Глава государства.

Владимир Путин: Крымский мост построен на века

Владимир Путин: Крымский мост построен на века

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