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Владимир Путин наградил орденами Мужества семь сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин наградил орденами Мужества семь сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:55 23.11.2023

Семь сотрудников госпредприятия «Черноморнефтегаз» награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга, соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Текст Указа

Как следует из документа, наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов.

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В июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море. Всего на них находились 109 человек, 3 пострадали, 7 пропали без вести. 26 июня в Крыму подтвердили очередной обстрел газовой платформы. Работа на трех платформах «Черноморнефтегаза» была приостановлена.

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