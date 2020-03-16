Владимир Путин наградил тех, кто строил Крымский мост

Президент России Владимир Путин присвоил предпринимателю, общественному деятелю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России за строительство Крымского моста. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме Ротенберга, владеющего компанией «СГМ-МОСТ» (построила Крымский мост).
Звание Героя труда России также присвоено монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций Коломенской территориальной фирмы «Мостоотряд-125» Николая Зайкова. И бизнесмен, и монтажник награждены с формулировкой «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста«.
Отметим, что еще около 100 человек удостоены ряда наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, а также медали и почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Награждены строители и другие сотрудники компаний-подрядчиков, представители заказчика строительства Крымского моста. Текст указа опубликован на официальном